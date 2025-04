Nach der Pandemie - Was hat Europa aus Covid gelernt?

Vor fünf Jahren stand die Welt still, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 zu einer globalen Pandemie erklärte. Es war der nötige Weckruf, um rund um den Globus die Aufmerksamkeit auf den sich verschlimmernden Ausbruch zu lenken, der seit Ende 2019 gemeldet worden war.

In Europa hörten die Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal von einem Virus aus China und sahen im Fernsehen Bilder von Militärfahrzeugen, die durch die Straßen der italienischen Stadt Bergamo rollten, die zum Ground Zero in Europa geworden war. Die Armee wurde zur Unterstützung bei der Bewältigung der enormen Zahl von Opfern in Bergamo und der gleichnamigen Provinz gerufen, wo innerhalb eines Monats 6.000 Menschen starben - ein gewaltiger Sprung von den normalerweise verzeichneten 2.000 Toten. Fünf Jahre später ist die Trauer in der Region immer noch da, berichtet Arte.