Nach der Kavanaugh-Abstimmung: Wie geht es weiter?

Nach der Berufung von Richter Brett Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof geht in den USA der politische Kampf in unveränderter Lautstärke weiter. Präsident Donald Trump warnte Anhänger auf eine Wahlkampf-Versammlung in Kansas: "Wenn die Demokraten in ihrem Streben nach Macht bereit sind, solch eine Zerstörung anzurichten, dann stellt Euch vor welche Verwüstung sie anrichten, sollten sie an die Macht kommen, die sie so verzweifelt ersehen."

Polarisierte Stimmung vor Kongresswahlen

Dabei gelten die Anhörung, die Vorwürfe, das Verfahren zur Überprüfung von Richter Kavanaugh Politikern als Tiefpunkt in der Geschichte des US-Senats. Trotzdem versuchen Demokraten und Republikaner die polarisierte Stimmung für die anstehende Kongresswahl zu nutzen. Kann das gut gehen?

Im Senat entschied eine Mehrheit von 50 Abgeordneten für Richter Kavanaugh. Vizepräsident Pence verkündete das Ergebnis; unterbrochen von Zwischenrufen von Demonstranten auf der Besuchertribüne. Der tiefe ideologische Graben, der die US-Gesellschaft spaltet, ist zu hören und zu sehen.

Demokraten machen sich große Sorgen

Der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnel nannte den Protest gegen Kavanaugh einen Angriff des Pöbels. Senator Ben Cardin von den Demokraten erklärte im Fernsehsender Fox-News warum die Berufung von Kavanaugh vielen Demokraten Sorgen bereitet: "Wir machen uns große Sorgen, wie wir den Fortschritt bewahren können, den wir erzielt haben: Themen der Krankenversicherung, Rechte von Frauen, die Untersuchung von Sonderermittler Mueller. Als das steht zur Diskussion. Umso wichtiger wird der Kongress der Sicherstellen muss, der all das beschützen muss."

"Geht wählen"

Auch hier ist die Nachricht klar: Geht wählen, sagte Cardins Parteikollege Chuck Schumer noch im Senatssaal. Und in Umfragen war vergangenen Woche klar geworden, dass die Basis der Republikaner mittlerweile genauso euphorisch ist über die Stimmabgabe Anfang November wie die Demokraten.

Präsident Trump hatte getwittert, die Bevölkerung verstehe es wieder besser als die Politik: "Am 6. November könnt ihr die radikalen Demokraten aufhalten – denn das ist aus ihnen geworden. In dem ihr den Republikanern die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat sichert. Wir brauchen mehr Republikaner."

Man habe jetzt einen konservativen Obersten Gerichtshof für eine bessere Zukunft in den USA, twitterte Trumps Sprecherin, Huckabee Sanders ergänzend. Das Gremium soll eigentlich überparteilich sein und unabhängig. Doch auch die Demokraten lassen nicht locker: Für den Fall, dass sie die Mehrheit im Kongress gewinnen, wollen sie die Untersuchung von Richter Kavanaugh wieder aufrollen. So stachelt jeder seine Basis an.