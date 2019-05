Nach der Europawahl: Wie nachhaltig ist der Erfolg der Grünen?

Europawahl gleich Klimawahl: Das war das Motto der Grünen bei diesem Wahlkampf. Mit Erfolg: Erstmals bei einer bundesweiten Wahl wurden sie zweitstärkste Kraft. Und so ist auch das Wahlergebnis ein "Klima-Ergebnis".

"Der Klimaschutz wurde gewählt!“, freut sich etwa Spitzenkandidat Sven Giegold am Wahlabend, und Parteichefin Annalena Baerbock betont: "Das sind nicht nur Stimmen für uns Grüne, das sind Stimmen für den Klimaschutz.“ Die beiden sehen sich zurecht bestätigt, wie Zahlen von infratest dimap belegen: 48 Prozent der Wahlberechtigten gaben vor der Wahl an, Umwelt- und Klimaschutz sei das wichtigste Thema dieser Europawahl.

Nach verlorener Europawahl: Wahlverlierer wollen bei Klimapolitik umsteuern

Spätestens jetzt, nach dem Grünen-Erfolg, haben auch die Regierungsparteien CSU, CDU und SPD erkannt, dass sie das Thema vernachlässigt haben. Der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder sagt: "Klar ist, wir müssen bei diesen Themen Umweltschutz und Klimawandel stärker zulegen und liefern.“

Seine CDU-Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt an, ihre Partei werde sich “sehr intensiv um dieses Thema in den kommenden Wochen und Monaten kümmern“. Ganz ähnlich klingt das bei SPD-Chefin Andrea Nahles: "Diese Frage werden wir offen diskutieren in den nächsten Wochen – und wir werden handeln.“

Grüne fordern GroKo zum Handeln auf

Verlieren die Grünen also ihr Alleinstellungsmerkmal? Sie selbst zumindest haben diese Sorge nicht, im Gegenteil. Geschäftsführer Michael Kellner fordert die Große Koalition zum Handeln auf: Das Wahlergebnis sei ein "klares Signal an die Parteien der großen Koalition, nun endlich ernst zu machen, mit dem Klimaschutz voran zu gehen.“

Auch Parteichef Robert Habeck sieht kein Problem darin, wenn andere Parteien sich des grünen Kern-Themas annehmen.

"Der Wettbewerb um die beste Klimapolitik und Umweltpolitik und soziale Politik, der ist willkommen.“ Robert Habeck, Grünen-Vorsitzender

Denn der Grünen-Erfolg liegt seiner Ansicht nach nicht nur an der Umwelt- und Klimapolitik der Partei, sondern auch an deren Strukturen: Menschen würden sofort eingebunden, man müsse nicht zwingend "ne lange Hühnerleiter hochklettern, bevor man gehört wird“, sagt Habeck.

Herausforderung: Kampf für soziale Sicherheit

Transparenz und Offenheit – auch Weltoffenheit – als Erfolgskonzept. Und: Die Grünen werden als Gegenpol zur AfD wahrgenommen. Auch das könnte dafür sorgen, dass sich der Höhenflug der Partei fortsetzt. So sei der Kampf für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein weiteres Kernthema der Grünen, sagt Habecks Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, ebenso wie der soziale Zusammenhalt.

“Gerade vor Ort wird es darum gehen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, Kitas und Schulen stark zu machen und die Frage von der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land – das ist die zentrale Aufgabe für unsere Zukunftsthemen.“ Annalena Baerbock, Grünen-Vorsitzende

Bei den Wählern stand das Thema “Soziale Sicherheit“ bei der Europawahl nach dem Klimaschutz an zweiter Stelle. Bei künftigen Wahlen - wie etwa den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland - könnte genau das aber dem Erfolg der Grünen ein Ende setzen. Denn nur sechs Prozent der Wahlberechtigten gaben vor der Europawahl an, die Grünen könnten für soziale Gerechtigkeit sorgen.

Schwachstelle der Grünen: Arbeits- und Wirtschaftspolitik?

Der Politikwissenschaftler Andreas Maurer von der Universität Innsbruck sagte im Interview mit tagesschau.de: “Wenn Fragen wie die Umwelt- und Klimapolitik so gespielt werden, wie es die Grünen gegenwärtig machen, dann haben sie dort - wo es konkret um Arbeitsplätze geht - aber keine Chance.“

Das zeigen auch die Umfragen: 57 Prozent der Wahlberechtigten meinen, die Partei kümmere sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Doch Grünen-Wähler sind Überzeugungswähler - das gaben mehr als 70 Prozent an, sowohl bei der Europawahl als auch schon bei der Bundestagswahl. Und mehr als die Hälfte, 57 Prozent, der Wahlberechtigten stimmt der Aussage zu: "Die Grünen verteidigen Werte, die mir persönlich wichtig sind."

Grüne: Reif für den Kanzlerkandidaten?

So dürften letztendlich neben Sachthemen auch emotionale Einschätzungen eine Rolle bei der Frage spielen, ob die Grünen ihre Erfolge werden fortsetzen können. Politikwissenschaftler Andreas Maurer gesteht der Partei immerhin zu, inzwischen ein "seriöses Wahlangebot" zu formulieren, das sie “zur alternativen bürgerlichen Mitte-Partei“ mache.

Und Maurer geht noch weiter: Die Grünen hätten damit das Zeug, in ein “Rennen um den Kanzlerkandidaten“ zu gehen.