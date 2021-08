Nach dem Zugunglück: Wie sicher sind tschechische Bahnstrecken?

In Tschechien sind am Mittwochmorgen zwei Personenzüge zusammengestoßen. Einsatzkräfte sprechen von mindestens drei Toten und zahleichen Verletzten.

Über die Ursache des Vorfalls ist bislang noch wenig bekannt. Laut dem tschechischen Verkehrsminister Karel Havlicek habe der Expresszug München-Prag bei Domazlice (Taus) nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren. Ob der Zugführer das Signal übersehen hat oder ob es einen anderen Grund dafür gab, sei noch unklar. Das tschechische Bahnamt ermittelt zur Unfallursache. Auch ein technischer Defekt sei nicht ausgeschlossen, hieß es.

BR24 hat mit Lukas Iffländer, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn gesprochen und ihn um seine Einschätzung zur Sicherheit im tschechischen Eisenbahnverkehr gebeten.

BR24: Herr Iffländer, mit dem Zugunglück heute in Domazlice nahe der bayerischen Grenze taucht auch der Vorwurf wieder auf, die tschechischen Eisenbahnstrecken seien in keinem guten Zustand und deren Sicherheitstechnik sei veraltet. Wie beurteilen Sie den Zustand der Bahnstrecken dort?

Iffländer: Tschechien hat viele Strecken, die in Deutschland spätestens in den 80ern eingestellt worden wären. Diese werden aber nur auf minimalem Niveau instandgehalten und nach stark vereinfachten Verfahren betrieben. Für die Infrastruktur ist gut, dass diese Strecken in Betrieb bleiben, andererseits bedeutet dies eben auch Sicherheitsrisiken.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Iffländer: Viele Strecken in Tschechien sind immer noch nicht mit einem Zugbeeinflussungssystem ausgestattet. Das sind Systeme, die einen Zug automatisch bremsen, wenn er ein rotes Signal überfährt. In Deutschland ist die Ausrüstung mit einem punktförmigen Zugbeeinflussungssystem PZB in Folge des Unfalls bei Hordorf seit dem Jahr 2015 für Personenverkehrsstrecken vorgeschrieben. In Tschechien gibt es zwar mit der LS (Liniový Systém) eine ähnliche Lösung, die der deutschen PZB sogar überlegen wäre, sie ist aber nur auf bestimmten Strecken im Einsatz. Auf vielen Strecken in Tschechien kommt noch ein vereinfachter Zugleitbetrieb zum Einsatz, bei dem die Lokführer selbstständig nach Fahrplan abfahren. Gerade bei Abweichungen im Fahrplan, etwa bei Verspätungen, oder wenn man sich im Wochentag verguckt ist dies extrem gefährlich.

Hätte durch ein solches Zugbeeinflussungssystem der heutige Zusammenstoß der Züge bei Domazlice verhindert werden können?

Iffländer: Auch auf der Strecke heute fehlt nach unseren Informationen das Zugbeeinflussungssystem LS. Daher konnte der Lokführer auch ein rotes Signal überfahren. Bei den Bahnübergängen ist Tschechien nicht wirklich schlechter dran als Deutschland. Auf Nebenstrecken gibt es auch bei uns viele Übergänge ohne Schranken, die übrigens auch in den "Unfallursachen-Charts" immer auf den oberen Plätzen spielen. Generell müssen wir in Europa aber von den unbeschrankten Bahnübergängen weg.

Was wäre Ihr Vorschlag? Tschechien plant ja ein Modernisierungsprogramm bei den Bahnstrecken.

Iffländer: Konkret bräuchte es den flächenmäßigen Roll-out eines Zugbeeinflussungssystems. Idealerweise wäre dies ETCS Level 2, wie es derzeit auch in Deutschland geplant ist. Der Deutsche Roll-out ist dabei bis 2035 geplant. Diese Wahl hätte den Vorteil, maximale Sicherheit mitzubringen und gleichzeitig europäische Interoperabilität herzustellen. In Tschechien würde das vermutlich ähnlich lange dauern, wobei natürlich Strecken mit dichterem Takt vorgezogen werden könnten.

Wie aufwändig bzw. teuer wäre so ein System?

Iffländer: Für Deutschland rechnet man mit einem Kostenaufwand von 30 Milliarden Euro über den kompletten Ausrollzeitraum bis 2035. Tschechien könnte in bestimmten Punkten davon profitieren, dass man Lösungen aus Deutschland übernimmt. Tschechien hat von der Länge etwa ein Viertel des Schienennetzes von Deutschland, was geschätzt eine Investition von ca. 7.5 Milliarden Euro notwendig machen würde. Kurzfristig könnte man mit zusätzlichen Prozessen eine gewisse Absicherung erreichen. Zum Beispiel, wenn auf Strecken, die nicht mit LS ausgerüstet sind, vor der Abfahrt an regelmäßigen Kreuzungsbahnhöfen beim Fahrdienstleiter angerufen werden muss. An besonders kritischen Stellen könnte auch über die Vorschrift eines Beimannes nachgedacht werden. Vier Augen sehen mehr als zwei.

In Bayern gab es vor fünf Jahren ja ebenfalls ein schweres Zugunglück bei Bad Aibling, mit vielen Toten und Verletzten. Was hat sich denn bei uns in Sachen Sicherheit bei den Bahnstrecken getan?

Iffländer: Auf der Strecke bei Bad Aibling ist bis heute die PZB (Punktförmig Zugbeeinflussung) im Einsatz. Das bedeutet, dass die Züge an einzelnen Punkten - meist den Standorten der Signale - beeinflusst werden können. In dem Fall damals waren die Signale aber auf Fahrt bzw. Ersatzsignal gestellt, die Beeinflussung hätte also nicht stattgefunden (was technisch korrekt ist). Der Fahrdienstleiter hat erst danach seinen folgenschweren Fehler bemerkt. Bei einem linienförmigen System wie ETCS Level 2 oder der älteren Linienzugbeeinflussung (LZB) hätte er die Fahrtaufträge direkt zurücknehmen können, was die Züge zu einer sofortigen Schnellbremsung veranlasst hätte. Solche Systeme sind in Bayern bisher aber nur auf der S-Bahn-Stammstrecke in München und auf den Hochgeschwindigkeitslinien im Einsatz. ETCS L2 wird nun in Deutschland flächig ausgerollt. Es dauert aber bis 2035 bis die letzten Lücken geschlossen werden. Die genaue Reihenfolge wird derzeit - auch unter unserer Beteiligung - erarbeitet. In einer Studie der Bundesregierung wäre der Netzbezirk um Rosenheim aber einer der ersten, der drankommt. Wie die endgültige Planung aussieht, wird sich noch zeigen müssen. Wir hoffen, dass die nächste Bundesregierung finanziell auch noch eine Schippe drauflegt, um den Roll-out noch schneller umzusetzen.