Nach dem Tod von George Floyd: Proteste und Unruhen in den USA

Die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz haben zahlreiche Städte der USA auch über Pfingsten in Gewalt und Chaos gestürzt.

Trotz der seit Samstag verhängten Ausgangssperren ist es in zahlreichen US-Städten erneut zu friedlichen Protesten und später auch zu Gewaltausbrüchen und Plünderungen gekommen: in Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Chicago, Seattle, Salt Lake City, Cleveland und Dallas wurden teilweise Polizeiautos angegriffen und in Brand gesetzt, Fensterscheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Etwa 170 Geschäfte seien allein in Minneapolis ausgeraubt worden, sagte der Bürgermeister Jacob Frey dem Sender CNN.

Nationalgarde in 15 Bundesstaaten mobilisiert

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden insgesamt 5.000 Mitglieder der Nationalgarde in 15 Bundesstaaten mobilisiert, um die Lage unter Kontrolle zu bringen, darunter in der Hauptstadt Washington. Die Nationalgarde gehört zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Bundesstaaten in Ausnahmesituationen zu Hilfe gerufen werden.

Tränengas, Pfefferspray und Blendgranaten

In unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses kam es zu Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Pfefferspray und Blendgranaten gegen Menschen ein, die sich in einem an den Amtssitz von Präsident Donald Trump angrenzenden Park versammelt hatten. Demonstranten entzündeten dort mehrere Feuer, teilweise flogen Steine.

Nach Angaben eines Republikaners mit engen Verbindungen ins Weiße Haus wurde Trump am Freitag wegen der Proteste für knapp eine Stunde in einen Bunker gebracht. Ein weiterer Beamter bestätigte dies. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Die Proteste infolge von Floyds Tod lösten Berichten zufolge eine der höchsten Alarmstufen im Weißen Haus seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 aus.