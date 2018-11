Nach dem Tod eines Missionars: Wie mit Urvölkern umgehen?

War John Allen Chau ein Besessener, eine Ausgeburt westlichen Hochmuts gar, eine Art "tragischer Kreuzritter"? Oder ist er ein Mann, der heldenhaft für seine Überzeugungen eintrat und dafür sogar zu sterben bereit war? Das hängt gänzlich vom Blickwinkel ab:

"Es war wirklich grob leichtsinnig, was er getan hat. Es war schon ein ganz gezieltes Vorgehen: Er war mehrmals zuvor auf den Andamanen gewesen und hat sich immer wieder vorgenommen: Er will diese Gruppe bekehren. Also, es war ein gezielter Versuch." Ulrich Delius, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker

Chau war gewarnt worden

Dass der junge US-Amerikaner, der das Inselreich der zu Indien gehörenden Andamanen im Golf von Bengalen bestens kannte, nicht um das Risiko wusste, wird niemand behaupten können: Hatte John Chau doch am Tag vor seinem Tod schon einmal mit einem Floß auf die sagenumwobene Insel überzusetzen versucht. Was dazu führte, dass die ansonsten völlig von der Außenwelt abgeschotteten Bewohner ihn und seine wasserdichte Bibel mit Pfeilen beschossen.

"Ein junger Mann, ein selbsternannter Missionar entschied sich, auf diese Insel zu fahren, was wir niemandem erlauben", sagt rückblickend Vijay Kumar Singh vom indischen Außenministerium. Er spricht von einem "traurigen Vorfall" und meint damit den zweiten Annäherungsversuch von John Chau, der dann tödlich endete.

Tatsächlich ist es unter Strafe verboten, sich dem vom Stamm der Sentinelesen bewohnten Eiland bis auf fünf Kilometer zu nähern. Was beiderseitigem Schutz dienen soll: Die Ureinwohner könnten beim Kontakt mit der Außenwelt mit Krankheiten infiziert werden, gegen die sie nicht immun sind. Wie aggressiv-allergisch wiederum die Sentinelesen reagieren können, hatten sie bereits demonstriert: 2006 töteten sie zwei Fischer, die sich beim Krabben-Suchen auf die Insel verirrt hatten. Nach dem Tsunami 2004 beschossen sie einen Regierungshubschrauber mit Pfeilen.

Christliche Organisation spricht von "edlem Anliegen"

Der Regionalleiter der US-Organisation 'International Christian Concern', William Stark, erklärte dem NDR auf Nachfrage, John Chau habe den Sentinelesen Gottes Botschaft überbringen wollen:

"Als jemand, der sich jahrelang mit dem Stamm beschäftigt hat, war Chau bereit, wissentlich sein Leben auf’s Spiel zu setzen für das ewige Seelenheil der Sentinelesen. Für diejenigen, die nicht Chaus Glauben teilen, wird das wie ein Fehler oder eine Dummheit wirken. Von denen aber, die seine religiösen Überzeugungen teilen, wird das als edles Anliegen gesehen." William Stark, International Christian Concern

Streit um den Umgang mit abgeschotteten Urvölkern entbrannt

Die Organisation versucht gleichzeitig, den Tod des Amerikaners als Beleg für die angeblich "zunehmende Verfolgung" von Christen in Indien zu deuten. Bei der Gesellschaft für bedrohte Völker sieht man das etwas anders. Direktor Delius erklärt, mit seinem Missionierungs-Versuch habe Chau den Christen keinen guten Dienst erwiesen. Und er wirbt in der nun tobenden Debatte darüber, wie man mit dem in steinzeitlichen Verhältnissen lebenden Volk umgehen soll, für das "In-Ruhe-Lassen".

Schließlich hätten die Sentinelesen auf den Andamanen vermutlich schon genug schreckliche Erfahrungen mit der Außenwelt gemacht: "Das war früher mal die größte Strafkolonie des britischen Empires", erklärt Delius, "87.000 Leute hat man auf diese Inseln geschafft aus allen möglichen Regionen des Kolonialreiches, um sie loszuwerden. Das fanden die indigenen Bewohner nicht so angenehm."

Selbst Einwanderungsgegner melden sich zu Wort

Mittlerweile suchen selbst Einwanderungsgegner Kapital aus dem Fall zu schlagen. Eine australische Senatorin befand im Streit darüber, ob man mehr Mitgefühl mit den Sentinelesen oder mit dem jungen Missionar haben sollte: Die Ureinwohner würden erfolgreich vormachen, wie man eine "Null-Einwanderungs-Politik" durchsetze. Mit dieser Haltung allerdings nimmt sie eher eine Außenseiterposition ein.