Nach dem Streik: Der Verkehr in Bayern rollt wieder an

Nach dem großangelegten Warnstreik bei der Bahn, im Nahverkehr und an Flughäfen haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nun wieder ihre Arbeit aufgenommen. Die Deutsche Bahn hatte zuvor einen "weitgehend normalen" Betrieb versprochen.

Mit Beeinträchtigungen muss teils noch gerechnet werden

Von und nach Augsburg fahren die Züge der Bayerischen Regiobahn seit dem frühen Morgen wieder planmäßig. So hatte es das Unternehmen zumindest Montagnachmittag angekündigt. Pendler und Reisende sollten sich dennoch im Netz aktuell informieren.

In Würzburg sind die Straßenbahnen und die Busse der Landkreislinien wieder laut Fahrplan unterwegs. Dafür kommt es dort heute zu Einschränkungen bei den städtischen Buslinien. Beschäftigte der NVG Omnibus-Betriebsgesellschaft sind zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

In Ingolstadt waren die Auswirkungen im Busverkehr noch bis etwa ein Uhr nachts spürbar. Ausfälle und Verspätungen seien deshalb im morgendlichen Berufsverkehr noch nichts auszuschließen, kündigten die Verantwortlichen an.

An Flughäfen wird wieder gestartet und gelandet

Am Flughafen München soll am Dienstag wieder normaler Betrieb herrschen. Der Airport rechnet mit einem erhöhten Fluggastaufkommen. Bei der Personen- und Gepäck-Abfertigung sowie bei den Terminaldiensten ist deshalb mehr Personal im Einsatz als gewöhnlich. Etwa 740 Starts und Landungen sind heute in München geplant.

An den beiden größten bayerischen Flughäfen in München und Nürnberg ging am Montag den ganzen Tag nichts. Auch der öffentliche Personennahverkehr von Zügen, U-Bahn, Bus und Tram war in vielen Städten massiv beeinträchtigt. Etwa 4.500 Beschäftigte legten bayernweit die Arbeit nieder. Prinzipiell müssen Passagiere und Fahrgäste heute überall noch mit Einschränkungen rechnen. Denn viele Züge und Flugzeuge sind wegen des gestrigen Warnstreiks nicht da, wo sie eigentlich sein sollten.

Tarifgespräche laufen weiter

Unterdessen sollen Dienstagvormittag die Tarifverhandlungen für die deutschlandweit rund 2,4 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen fortgesetzt werden. Am Montagabend war die dritte Tarifrunde im Öffentlichen Dienst ohne Anzeichen einer Annäherung von Gewerkschaften und Arbeitgebern in Potsdam zunächst unterbrochen worden. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent über eine Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr.

Bund und Kommunen hatten in ihrem ersten Arbeitgeberangebot fünf Prozent für 27 Monate in Aussicht gestellt. Die dritte Tarifrunde ist bis Mittwoch geplant. Sollte es keine Einigung geben, steht der Weg in ein Schlichtungsverfahren offen.