Nach dem Nahles-Beben: Wie geht es weiter?

Szenario 1: Es bleibt, wie es ist

Die SPD entscheidet sich für einen neuen Parteichef aus der alten Garde. Olaf Scholz, Stephan Weil, Manuela Schwesig - altbekannte Spitzengenossen, die sich den Vorsitz zutrauen, gibt es reichlich. An die Fraktionsspitze rückt, wie zuletzt immer wieder spekuliert, der Westfale Achim Post, der dem konservativen Flügel der SPD zugerechnet wird. In der Großen Koalition läuft es wie bisher: Union und SPD schließen Kompromisse. Für die SPD gibt es die Grundrente mit einer minimalen Bedürftigkeitsprüfung, das Klimaschutzgesetz wird schneller als geplant beschlossen, aber nicht mit CO2-Einsparzielen für einzelne Politikbereiche, und auf Wunsch der Union wird der Solidaritätszuschlag für alle abgeschafft, auch für die einkommensstärksten zehn Prozent.

Wahrscheinlichkeit?

Gut möglich. Allerdings wären diese Projekte wohl so teuer, dass die "Schwarze Null" zur Disposition stünde.

Szenario 2: Die SPD verlässt die "Groko"

Die Sozialdemokraten machen einen radikalen Schnitt. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Erneuerung der Partei innerhalb der Großen Koalition nicht möglich ist. Konsequenterweise stellt nicht nur Parteichefin Andrea Nahles ihr Amt zur Verfügung, sondern auch ein großer Teil ihrer Stellvertreter und des Vorstandes – schließlich waren hier so gut wie alle für die "Groko". Die SPD bekommt eine fast komplett neue Parteispitze, die einen Generationswechsel und eine inhaltliche Neuausrichtung verkörpert. Weil FDP und Grüne zunächst nicht für einen neuen Anlauf für eine "Jamaika"-Koalition zur Verfügung stehen, gibt es noch in diesem Jahr Neuwahlen.

Wahrscheinlichkeit?

Gegen null. Die SPD ist nicht für radikale Lösungen bekannt, und der Vorstand wird sich kaum selbst entmachten.

Szenario 3: Die SPD setzt in der "Groko" ihre Politik durch

Um die angeschlagene SPD in der Regierung zu halten, machen ihr CDU und CSU weitreichende Zugeständnisse. Die Grundrente kommt genau so, wie die SPD sie verlangt, obwohl das nicht im Koalitionsvertrag steht: komplett ohne Bedürftigkeitsprüfung. Denn die CDU in Ostdeutschland ist wegen der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ebenfalls dafür. Außerdem bringt die "Groko" ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) durch den Bundestag. Wegen des starken Grünen-Ergebnisses bei der Europawahl und des anhaltenden Umfragehochs der Partei sind Union und SPD überzeugt, beim Klimaschutz ein deutliches Zeichen setzen zu müssen.

Wahrscheinlichkeit?

Eher nicht. Auch CDU und CSU wollen die Große Koalition nicht um jeden Preis retten. Sie können und wollen der SPD nicht entscheidend entgegenkommen.