Nach dem Lübcke-Mord: Demo gegen Rechtsextremismus

Rund 10.000 Menschen haben am Samstag in Kassel gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen demonstriert. Diese hatten in ihrer vergleichsweise kleinen Kundgebung gegen die "Instrumentalisierung" des Verbrechens an Walter Lübcke protestiert. Der ehemalige Regierungspräsident war Anfang Juni vor seinem Haus erschossen worden. Der mutmaßliche Täter Stephan E. sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Er hatte die Tat gestanden, das Geständnis aber später widerrufen. Eine Sonderkommision ermittelt wegen rechtsextremistischen Hintergrunds.

Flaschenwürfe und Gerangel

Medienberichten zufolge kamen sich trotz eines Großaufgebotes der Polizei Rechtsextreme und Gegendemonstranten bis auf wenige Meter nahe. Flaschen seien geflogen, heißt es nach den Berichten. Auch sei es zu einem Gerangel mit Einsatzkräften gekommen. Laut Polizei wurden 31 Personen zeitweise fest- oder in Gewahrsam genommen.

"Menschenrechte statt rechte Menschen"

Seit den Morgenstunden war Kassel im Ausnahmezustand: Busse und Bahnen hatten in der Innenstadt den Betrieb eingestellt. Die Polizei kontrollierte an Bahnhöfen, Teile der Stadt waren gesperrt. Das Stadtbild beherrschten die Gegendemonstranten. Ihr Bündnis gegen Rechts hatte zu zahlreichen Veranstaltungen aufgerufen und zog bereits vor Ankunft der Rechten mit 3.000 Menschen durch Kassel.

Auf den Schildern standen Sprüche wie "Menschenrechte statt rechte Menschen" oder "Nazis nerven mehr als Wespen". Einige der Gegendemonstranten hielten sich auch Porträtfotos des erschossenen Walter Lübcke vor das Gesicht. Gegen Mittag wuchs die Zahl der Teilnehmer nach Polizeiangaben schließlich auf 10.000 Teilnehmer. Verletzte hat es nicht gegeben.

"Zivilcourage gegen Hass und Hetze"

Bundesjustizministerin (SPD) Christine Lambrecht kritisierte den rechten Aufmarsch: Es sei widerlich und scheinheilig, wenn ausgerechnet die, die den Hass schüren, nun wenige Wochen nach diesem unfassbaren Verbrechen durch Kassel marschierten. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärte anlässlich des 75. Jahrestages des Attentats auf Adolf Hitler: "Der politisch motivierte Mord an Walter Lübcke zeige, wie wichtig "Zivilcourage und der Kampf gegen Hass und Hetze" heute nach wie vor sei.