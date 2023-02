Nach den Erdbeben: Suche nach Überlebenden und Einreise-Lösungen

Auch mehr als 100 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei hat die Rettung von Überlebenden den Menschen noch Hoffnung gegeben. Unter den Geretteten vom Freitag waren sechs Mitglieder einer Familie, ein Jugendlicher und ein vierjähriger Junge. Doch noch immer stecken Menschen in den Trümmern fest - und ihre Aussichten zu überleben, schwinden.

Hunderttausende Obdachlose müssen irgendwo unterkommen

Doch neben der Rettung der Verschütteten geht es auch um die Versorgung der Überlenden. Hunderttausende Menschen sind obdachlos geworden. Viele Überlebende haben Verwandte in Deutschland und möchten vorübergehend bei ihnen unterkommen. Doch sie brauchen als Angehörige von Drittstaaten zur Einreise ein Visum. Nun mehren sich die Stimmen, diese Einreisebedingungen schnell und unbürokratisch anzupassen.

Özdemir dringt auf Visa-Erleichterungen für Erdbebenopfer

"Überlebensnotwendige Hilfe darf nicht an kurzfristigen Visa-Erleichterungen scheitern", sagte nun etwa Bundesagrarminister Cem Özdemir. "Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie. Wir sollten es ihnen ermöglichen, Angehörige aus der Türkei oder Syrien vorübergehend bei sich aufzunehmen."

Es könne unmöglich die Antwort der deutschen Regierung sein, dass die betroffenen Menschen "Pässe, Tickets und finanzielle Mittel nachweisen sollen, wenn sie gerade alles verloren haben oder ihre Wohnungen und Häuser nicht mehr betreten können", erklärte die Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Aslihan Yesilkaya-Yurtbay. Zumindest Verwandten und Freunden von hierzulande lebenden Menschen müsse die Möglichkeit gegeben werden, Nachweise erst in Deutschland zu erbringen. Noch einfacher sei es, diese auf ein Minimum zu reduzieren.

Regierung will Einreise erleichtern

Das Außen- und das Innenministerium arbeiteten an einer pragmatischen Lösung, sagte eine Sprecherin des Außenamtes am Freitag in Berlin. Konkrete Visa-Erleichterungen könne sie aber derzeit nicht in Aussicht stellen. Es sei eine komplexe Aufgabe, bei der vieles zu berücksichtigen sei, betonte sie. Die Bundesregierung sei sehr beeindruckt von der Welle der Hilfsbereitschaft und wolle alles tun, damit sie volle Wirkung entfalten könne. Vor Ort seien die Visastellen aufgestockt worden.

Dramatische Rettungen zum Teil nach über 100 Stunden

Immer noch suchen Helfer weiter verzweifelt nach Menschen unter den Trümmern. Doch mit jeder Stunde sinkt die Hoffnung auf Überlebende. Dennoch gibt es immer wieder spektakuläre Rettungen.

Eine sechsköpfige Familie überlebte mehr als hundert Stunden unter den Trümmern, weil sie sich in einem kleinen Hohlraum zusammendrängt hätten, der beim Einsturz des Gebäudes in Iskenderun intakt geblieben war, sagte der Retter Murat Baygul. Im Bezirk Samandag in der Provinz Hatay wurden ein zehn Monate altes Baby und seine Mutter aus den Trümmern gerettet. In der Provinz Kahramanmaras wurde laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu nach 89 Stunden die fünfjährige Mina lebend aus dem Schutt geborgen. In der Provinz Hatay schaffte es die zweijährige Fatima nach 88 Stunden unter Trümmern mithilfe ihrer Retter ins Freie.

Gummibärchen und Popsongs zur Beruhigung der Geretteten

In Adiyaman zogen Rettungskräfte 105 Stunden nach dem Beben den vierjährigen Yagiz Komsu aus den Trümmern seines Hauses. Später gelang es ihnen, auch seine Mutter Ayfer Komsu zu retten, die lediglich eine gebrochene Rippe davontrug, wie der Fernsehsender HaberTürk berichtete. Die Zuschauer wurden gebeten, nicht zu jubeln, um das Kind nicht zu erschrecken. Ein Gummibärchen sollte den Jungen beruhigen.

Am frühen Morgen holten Retter in Gaziantep den 17 Jahre alten Adnan Muhammed Korkut aus einem eingestürzten Keller, in dem er seit dem Beben vom Montag festgesteckt hatte. Er lächelte, als seine Freunde und Verwandten klatschten und Freudentränen vergossen, während er auf eine Trage gelegt und in einen Krankenwagen gebracht wurde. "Gott sei Dank seid ihr gekommen", sagte Adnan. In den 94 Stunden, die er unter den Trümmern ausharrte, habe er seinen Urin trinken müssen.

Und es gab noch weitere Rettungen: In Iskenderun wurde ein Ehepaar aus den Trümmern befreit, nachdem es 109 Stunden lang in einem Spalt verschüttet war. Ein deutsches Team arbeitete nach eigenen Angaben mehr als 50 Stunden lang daran, eine Frau aus einem eingestürzten Haus in Kirikhan zu befreien. In der schwer getroffenen Stadt Kahramanmaras wurden zwei Schwestern im Teenageralter gerettet. Auf einem Video des Einsatzes ist zu sehen, wie ein Rettungssanitäter einen Popsong auf seinem Smartphone abspielt, um die beiden abzulenken.