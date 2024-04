Nach dem Erdbeben in Taiwan - Rettungsarbeiten laufen

Am Tag nach dem heftigsten Erdbeben seit fast einem Vierteljahrhundert in Taiwan konzentrieren sich die Rettungsmaßnahmen vor allem auf Menschen, die sich im Taroko-Nationalpark aufhalten und wegen zerstörter Straßen dort festsitzen. Das Verteidigungsministerium und die Feuerwehr suchen das Gebiet mit Aufklärungsdrohnen ab. Die Zahl der Verletzten ist auf mehr als 1.000 gestiegen, neun Menschen sind gestorben.

Rund 100 Menschen saßen zudem noch fest - darunter 64 Arbeiter in einem weiteren Steinbruch. Das Militär flog demnach per Helikopter mehr als 400 Kilogramm Hilfsmittel zu ihnen. Eine kleine Gruppe von sechs eingeschlossenen Bergarbeitern ist in Sicherheit gebracht worden. Die Männer wurden per Hubschrauber aus dem Katastrophengebiet gebracht, wie die Behörden am Donnerstagvormittag mitteilten. Etwa 50 weitere Menschen - zumeist Angestellte eines Hotels in dem Nationalpark - hatten ebenfalls keinen Kontakt zu den Behörden.

Angst vor weiterem Beben: Viele verbringen Nacht im Freien

In der am schlimmsten betroffenen Stadt Hualien konnten alle Menschen aus zerstörten Gebäuden gerettet werden. Viele verbrachten aber aus Angst vor Nachbeben die Nacht im Freien.

Heute will die Notfall-Leitstelle über weitere Entwicklungen informieren, während in den betroffenen Gebieten die Rettungs- und Aufräumarbeiten fortgesetzt werden. Taiwans Ministerpräsident Chen Cien-jen ließ den Landkreis um Hualien zum Katastrophengebiet erklären.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bedankte sich auf X (früher Twitter) für die zahlreichen Hilfsangebote aus aller Welt. China, das sich als eines der ersten Länder angeboten hatte, erwähnte Tsai nicht. Vom taiwanischen Rat für Festland-Angelegenheiten hieß es lediglich, dass man Chinas Hilfe nicht brauche.

Schwerstes Erdbeben seit 25 Jahren

Das Erdbeben in Taiwan am Mittwochmorgen hatte das Land während der Berufsverkehrszeit getroffen und war auf der gesamten Insel mit mehr als 23 Millionen Bewohnern zu spüren. Es erreichte nach taiwanischen Angaben eine Stärke von 7,2.

Beben der Stärke 6,0 erschüttert Japan

Unterdessen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,0 am Donnerstag den Nordosten Japans. Der japanischen Wetterbehörde zufolge ereignete sich das Beben in der nordöstlichen Region Fukushima - eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Unmittelbar nach dem Erdbeben, dessen Epizentrum in einer Tiefe von 40 Kilometern lag und das auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren war, gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Japan liegt in einem der tektonisch aktivsten Gebiete der Welt und verfügt über strenge Baunormen, die sicherstellen sollen, dass die Gebäude auch starken Beben standhalten. Die Inselgruppe mit rund 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1.500 Erschütterungen heimgesucht, von denen die meisten keine Schäden anrichten. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an und bezifferte die Tiefe mit 40,1 Kilometern.