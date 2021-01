Nach dem Brexit: Das ändert sich 2021 für EU-Bürger

Die Glockenschläge von Big Ben, sie sind eng verbunden mit dem historischen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. So markierten sie bereits Ende Januar des letzten Jahres den offiziellen Austritt aus der Staatengemeinschaft. Und in der Nacht auf den 1. Januar 2021 wurde nicht nur das neue Jahr eingeläutet, auch der Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion war damit vollzogen. Damit kommt nun das noch nicht vollständig ratifizierte Handelsabkommen zur Anwendung, das vor gut einer Woche im letztmöglichen Moment ausgehandelt wurde.

Nachdem in den zurückliegenden elf Monaten eine Übergangsfrist dafür sorgte, dass Vieles so blieb wie zuvor, beinhaltet das rund 1.250 Seiten starke Handelsabkommen zwischen der EU und ihrem früheren Mitgliedstaat eine Reihe von Änderungen. Davon betroffen sind sowohl Wirtschaft als auch Privatleute.

Güterverkehr: Qualitätskontrollen an den Grenzen

An der neuen EU-Außengrenze zu Großbritannien fallen künftig strenge Kontrollen des Güterverkehrs an. Obwohl sich beide Seiten darauf verständigt hatten, keine Zölle einzuführen oder die Menge der importierten Waren zu begrenzen, achtet besonders die EU auf die Einhaltung ihrer Qualitätsstandards. Die Folge: Inspektionen und Bürokratie kosten Zeit, es drohen lange Staus.

Weil die Handels- und Transportunternehmen kaum Zeit hatten, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen, hat London dem Güterverkehr eine Übergangszeit bis Mitte des Jahres eingeräumt. Der EU steht es dennoch frei, sofort mit den Kontrollen zu beginnen. Am Neujahrstag blieb es an den Grenzen noch ruhig, mit zunehmendem Güteraufkommen im Laufe des Januars könnte sich das aber schnell ändern.

Touristen: Ohne Visum einreisen – bald aber nur mit Reisepass

Ungeachtet der Pandemie: Touristen aus der EU dürfen weiterhin nach Großbritannien reisen. Gleiches gilt auch umgekehrt für britische Bürger. Erlaubt sind Aufenthalte von bis zu 90 Tagen pro Halbjahr – ohne Visum. Neu ist aber, dass ab 1. Oktober die Einreise nur mit einem gültigen Reisepass möglich sein wird. Der Personalausweis verliert damit für Reisen ins Vereinigte Königreich an Bedeutung. Anders der deutsche Führerschein, der für Autofahrten weiterhin ausreichen wird. Unverändert auch die Regel der "Grünen Karte": Wer mit seinem Auto durch Großbritannien fährt, muss nachweisen können, dass das Fahrzeug versichert ist.

Arbeitnehmer: Qualifikation entscheidend

Um als EU-Bürger in Großbritannien arbeiten und leben zu dürfen, ist ab sofort ein Visum nötig. Hier könnte es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig komplizierter werden. Die Regierung in London hat bereits angekündigt: Bei der Vergabe von Visa soll besonders qualifiziertes Personal bevorzugt werden. In anderen Worten: Es wird zu Ablehnungen von Anträgen kommen.

Denn mit dem Wegfall eines der wichtigsten Privilegien für EU-Bürger, der Personenfreizügigkeit, gelten künftig auch erschwerte Bedingungen für Auswanderer. Bisher galt: Bürger aus der Europäischen Union konnten sich ohne weiteres in Großbritannien niederlassen. Ab sofort entscheiden die britischen Behörden einzeln über die Einwanderungsgesuche und bewerten dabei nach einem Punktesystem.

Mitbringen müssen Bewerber in jedem Fall ein Jobangebot aus Großbritannien und einen Abschluss mit dem sogenannten Advanced Level, vergleichbar mit dem Abitur. Wer das Mindestgehalt von 20.480 Pfund pro Jahr erfüllt, kann weitere Punkte mit Sprachkenntnissen und beruflichen oder akademischen Abschlüssen sammeln.

Damit soll die Zuwanderung im Niedriglohnsektor reduziert und die eigene Wirtschaft mit hoch qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der EU angekurbelt werden. In den Augen der britischen Innenministerin Priti Patel könne damit "das volle Potential des Landes" freigesetzt werden. EU-Bürger, die sich bis einschließlich 31. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich niedergelassen haben, können weiterhin bleiben. Dafür müssen sie aber in der ersten Jahreshälfte 2021 ebenfalls einen Antrag einreichen.

Studierende stehen vor steigenden Kosten

Besonders hart betroffen sind Studierende aus der Europäischen Union in Großbritannien. Wer länger als sechs Monate an einer britischen Universität studieren will, braucht ebenfalls ein Visum. Studierende, die nicht nur einen Gastaufenthalt, sondern ein längeres Studium auf der Insel vorhaben, müssen sich auf höhere Studiengebühren einstellen. Schon ab dem Sommer ist eine Verdoppelung der Kosten vorgesehen, in einzelnen Studiengängen kann es noch teurer werden. Erschwerend kommt dazu, dass alle Studierenden aus der EU eine ergänzende britische Krankenversicherung abschließen müssen.

Ausstieg aus Erasmus sorgt für Kritik

Der Ausstieg aus dem europäischen Erasmus-Programm stellt eine weitere Hürde dar: Teilnehmern des Programms, die zum Studium auf die Insel zogen, wurden die teils sehr hohen Studiengebühren erlassen. Damit ist nun Schluss, aus Sicht von Premierminister Boris Johnson war Erasmus zu teuer. In der Vergangenheit kamen nämlich rund doppelt so viele Studierende aus der EU nach Großbritannien wie umgekehrt. Der Ausstieg wird kritisch gesehen, viele rechnen von nun an mit dem Fortbleiben von akademischem Nachwuchs aus dem EU-Ausland.

Die EU und ihr früheres Mitglied Großbritannien, sie gehen nach einem rund vierjährigen Trennungsprozess von nun an eigene Wege. Die Umstellung auf die neuen Bedingungen, die beide Seiten einander stellen, hat längst begonnen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich diese auf die künftige Partnerschaft auswirken werden.