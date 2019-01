Nach Cyberangriff: SPD fordert Aufklärung von Seehofer

Schönbohm verteidigt sich

BSI-Präsident Arne Schönbohm hatte am Freitagabend im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix gesagt, man habe schon sehr frühzeitig im Dezember mit einzelnen betroffenen Abgeordneten gesprochen. Außerdem seien Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Diese Aussage war bemerkenswert, weil Kanzleramt und Bundeskriminalamt nach eigenen Angaben erst in der Nacht zu Freitag über die massenweise Daten-Veröffentlichung informiert worden waren. Am Samstag reagierte das BSI auf die wachsende Kritik mit der Erklärung, man sei im Dezember noch "von einem Einzelfall" ausgegangen. Ein Zusammenhang zur Gesamtheit massenweise gestohlener oder veröffentlichter Daten sei erst jetzt im Nachhinein festgestellt worden.