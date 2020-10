Nach Coronainfektion: Spahn "den Umständen entsprechend" wohlauf

Nach der gestern bekannt gewordenen Corona-Infektion von Jens Spahn (CDU) geht es dem Bundesgesundheitsminister "den Umständen entsprechend gut". Wie ein Ministeriumsmitarbeiter mitteilte habe Spahn weiterhin kein Fieber, soll aber Erkältungssymptome zeigen. Wo sich der Minister trotz Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln infiziert habe, sei noch unklar, hieß es im Gesundheitsministerium.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem engeren Umfeld des Ministers seien inzwischen ebenfalls auf das Coronavirus untersucht, aber negativ getestet worden. "Als Vorsichtsmaßnahme arbeiten sie vorläufig aus dem Homeoffice", so der Sprecher.

Mitglieder des Kabinetts lassen sich testen

Nach Bekanntwerden der Infektion ließen sich auch andere Regierungsmitglieder testen, die am gestrigen Mittwoch an der wöchentlichen Kabinettssitzung im Kanzleramt teilgenommen hatten. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich bereits am späten Mittwochnachmittag einem Schnelltest unterzogen - mit negativem Ergebnis.