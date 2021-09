Wechsel light: Grenzen der politischen Lager verschoben

Vor der Bundestagswahl war die Wechselstimmung so hoch wie noch nie. Höher als 1998 und 2005, bei Wahl und Abwahl von Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Zum Ausdruck kommt damit, dass die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich eine neue Bundesregierung wollen. Die bekommen sie jetzt, da die Große Koalition (GroKo) derzeit niemand in Erwägung zieht. Allerdings wird es ein "Wechsel light" sein, denn ein künftiges Dreierbündnis wird angeführt von einem der bisherigen GroKo-Partner: der SPD oder der Union.

Grenzen verschoben

Egal ob Deutschland künftig von einer Ampel (SPD, Grüne, FDP) oder Jamaika (CDU/CSU, Grüne, FDP) regiert werden wird: Die bisherigen Grenzen der politischen Lager werden gesprengt. Auf Bundesebene. In den Ländern haben beide Modelle funktionierende Vorbilder.

Grüne und FDP

Bei beiden Koalitionsoptionen kommt es darauf an, dass die Grünen und die FDP zueinander finden. "Rote Linien", die auch am Tag nach der Wahl noch von manchen gezogen wurden, sind da wenig hilfreich. Was die Beteiligten wissen und sich daher schon gestern auf ein bemerkenswertes Prozedere verständigt haben: Grüne und FDP wollen erst einmal miteinander ausloten, wie ihr gemeinsamer Rahmen aussehen könnte. Das ist vernünftig, da sie sich sonst in Sondierungsgesprächen mit SPD und/oder der Union gegenseitig blockieren würden. Vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik haben beide Differenzen.

Grüne, und auch die SPD, wollen die Steuern für Spitzenverdiener erhöhen und eine Vermögenssteuer einführen. Die FDP will das nicht. Gemeinsam haben aber alle, dass sie kleine und mittlere Einkommen entlasten wollen. Von dieser Basis ausgehend sollten Kompromisse möglich sein. Schon vor der Wahl hat FDP-Chef Christian Lindner seine Forderung nach Steuersenkungen zeitlich so gestreckt, dass wohl auch die Grünen damit leben könnten. Die fehlende Phantasie für eine Ampel, die Lindner noch im Sommer beschwor, hat auch bei ihm Vorstellungskraft gewonnen.

Die Kleinen suchen sich "großen" Partner

Auch das könnte ein Novum werden: Indem die "kleinen" Koalitionspartner Grüne und FDP ihren gemeinsamen Rahmen abstecken, definieren sie auch, wer für sie als "großer" Partner eher in Frage kommt. Und dann kommt es auf das Verhandlungsgeschick von SPD und CDU/CSU an. Während Olaf Scholz weiß, dass die FDP nicht in "Rot-Grün-Verdacht" kommen darf, müsste die Union die Anliegen der Grünen besonders berücksichtigen, damit diese sich im Jamaika-Modell nicht wie das fünfte Rad am Wagen vorkommen.

Vorbild Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein

Mit Blick auf Jamaika dient die seit vier Jahren geräuschlos arbeitende Koalition in Schleswig-Holstein als Vorbild, mit Blick auf die Ampel Rheinland-Pfalz. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing war nicht nur bis Mai 2021 als Wirtschaftsminister Teil der dortigen Koalition aus SPD, Grünen und FDP, er hat dieses Bündnis immer wieder lobend hervorgehoben. Das funktioniert relativ reibungslos. Auch, weil die Partner Zuständigkeiten klar definiert haben und dem jeweils anderen Spielräume überlassen. Ein Beispiel: Die FDP leitet in Mainz das für sie wichtige Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Der für die Grünen wichtige Teil Personennahverkehr liegt in deren Verantwortung im Umweltministerium. Also auch durch den Zuschnitt der Ministerien ergeben sich Spielräume.

Volksparteien am Ende?

"Auferstanden aus Ruinen" – diese genauso süffige wie überspitzte Überschrift haben einige gewählt, um das fast schon sensationelle Ergebnis des Wahlsiegers SPD zu beschreiben. Worin mitschwingt, dass die Partei seit vielen Jahren strukturell große Verluste hinnehmen musste: bei Jüngeren, in Städten, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Mit der Souveränität ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hat die SPD nun wieder die Option aufs Kanzleramt. Was aber nicht bedeutet, dass sie automatisch wieder an frühere Erfolge anknüpfen können.

Hohe Zahl an Wechselwählern

Diese Erfolge wird mutmaßlich keine Partei mehr erreichen. Wahlergebnisse von 40 Prozent plus x gehören wohl der Vergangenheit an. Was daran liegt, dass die Stammwähler weniger werden. Nur noch jeder Vierte macht sein Kreuz mehr oder weniger bedingungslos bei "seiner" Partei. Die Menschen müssen überzeugt und gewonnen werden. Bei jeder Wahl aufs Neue.

Absturz der Union

Die Union hat das zu spüren bekommen. Vor allem die internen Streitigkeiten zwischen CSU und CDU haben Stimmen gekostet. Mehr als 40 Prozent der CDU-Anhänger sagen, dass das Verhalten des CSU-Chefs Markus Söder bei der geradezu lustvoll-zerstörerischen öffentlichen Kandidatenkür und dann mit Sticheleien im Wahlkampf ("… nicht im Schlafwagen ins Kanzleramt …") der Union geschadet habe. Und abseits der internen Machtkämpfe, die bei Wählern schlecht ankommen, gilt auch für die Union, dass ihre Wählerschaft erodiert. Den früher selbstverständlichen, unverbrüchlichen Zuspruch von Handwerkern, Beamten und Bauern erfährt sie so nicht mehr. Dass das Kanzleramt von einer Partei besetzt wird, die nur den Zuspruch von etwa einem Viertel der Wähler hat, könnte die neue Normalität werden.

Linke verliert Boden

Vor existentiellen Fragen steht die Linke. Nur mit Hilfe ihrer gewonnenen Direktmandate schaffte sie noch den Einzug in den Bundestag. Zum Teil ist das der von der Union und der FDP geführten Angstkampagne vor einer Rot-Grün-Roten Koalition geschuldet. Aber die Probleme für die Linke liegen tiefer. Zwar stellt sie in Thüringen den Ministerpräsidenten und regiert mit in Bremen und Berlin. Doch die Basis der Partei bröckelt gerade in Ostdeutschland. Was dazu führt, dass die Linke nicht mehr wie früher Anlaufstelle für die Menschen sein kann. Dazu kommt, dass die Protestklientel zum Teil zur AfD abgewandert ist.

AfD noch immer stark

Die in Teilen rechtsextreme AfD wird keine Rolle bei einer Regierungsbildung spielen. Nicht nur, weil die anderen Parteien mit der AfD nicht koalieren wollen, sondern auch, weil sie an Zuspruch verloren hat. Ein großer Unterschied zu anderen europäischen Ländern. Trotzdem haben über zehn Prozent die AfD gewählt. In Ostdeutschland ist sie mit rund 19 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der SPD. In Sachsen und Thüringen ist sie stärkste Partei, rund zwei Punkte vor der CDU. 16 Direktmandate hat die AfD gewonnen, was auch mit der Schwäche der Union zu erklären ist.

Dabei zeigt die Analyse auch, dass sich die AfD immer mehr auf eine überzeugte Kernwählerschaft reduziert. Knapp die Hälfte ihrer Wähler sagen, sie hätten die Partei aus Überzeugung gewählt. Das sind 60 Prozent mehr als bei der letzten Wahl.