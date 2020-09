vor 20 Minuten

Hunderte Flüchtlinge werden von Lesbos aufs Festland gebracht

Nach dem Brand im Registrierlager Moria werden rund 700 Migranten aufs griechische Festland gebracht. Laut Medienberichten sollen in den kommenden Tagen weitere Geflüchtete folgen. Migrationsminister Mitarakis will so die Lage auf Lesbos entspannen.