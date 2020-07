Nach Brand in Kathedrale: Mann aus Gewahrsam entlassen

Der nach dem Großbrand in der Kathedrale von Nantes festgenomme Mann ist am Sonntagabend aus Polizeigewahrsam entlassen worden. Dies berichten Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Laut Staatsanwalt sei der Mann nicht mehr verdächtig, es gibt keine Verbindung zwischen ihm und dem Brand. Der 39-Jährige war für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen und geriet danach unter Verdacht, den Brand verursacht zu haben.

Brand an drei Stellen ausgebrochen

Momentan untersucht ein Spezialistenteam, wie sich der Brand ausgebreitet hat. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen, außerdem seien keine Einbruchsspuren an den Zugängen gefunden worden. Daraufhin entstand die Vermutung, dass es sich um Brandstiftung halte.

Der am Samstag festgenommene Mann arbeitet als Freiwilliger in der Diözese. In den Ermittlungen hatte es zunächst Widersprüche in dessen Tagesablauf gegeben, welche sich jedoch im Laufe der Untersuchungen geklärt hätten. Die Suche nach der Brandursache geht damit weiter.

Erhebliche Schäden an Orgel

Etwa hundert Feuerwehrleute brachten das Feuer am Samstag nach einem gut zweistündigen Einsatz unter Kontrolle. Passanten meldeten den Brand, nachdem Rauchschwaden an der Hauptfassade zu sehen waren. Der Großbrand richtete beträchtlichen Schäden an. Die aus dem Jahr 1784 stammende Hauptorgel wurde vollkommen zerstört.

Erinnerung an Brand von Notre Dame

Der Brand in der Kathedrale rief bei den Franzosen schmerzhafte Erinnerungen an den Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris wach. Geschockt verfolgten sie damals, wie das Feuer einen Teil der Kirche zum Einsturz brachte. Auch die Kathedrale von Nantes wurde bereits vor 50 Jahren schon einmal von einem Brand heimgesucht. Damals dauerte es 13 Jahre, bis die Kirche wieder zugänglich war.