Nach BR-Recherche: EU geht gegen "System Madeira" vor

"Unrechtmäßige Beihilfe": So nennt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager das, was auf Madeira geschieht. In einem jetzt veröffentlichten Brief kritisiert Vestager, dass Portugal Unternehmen Niedrigsteuern gewährt habe, die ihre Gewinne nicht auf Madeira erwirtschaftet haben. Das ist ein Hinweis auf Briefkastenfirmen. Außerdem bezweifelt die Kommission, dass die Steuererleichterungen dazu beigetragen haben, "echte Jobs" auf der Insel zu schaffen.

Damit bestätigt die EU-Kommission BR-Recherchen von 2017. Reporter von BR Recherche und BR Data hatten das Unternehmensregister von Madeira elektronisch durchsuchbar gemacht und ausgewertet. So kam ans Licht, wer von der Steuersonderzone profitiert: vor allem Großkonzerne, reiche Privatpersonen und Prominente wie Xabi Alonso oder die Band "Böhse Onkelz", weniger die kleine Atlantikinsel.