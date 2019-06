Nach beigelegtem Streit: "Gorch Fock" zu Wasser gelassen

Nach Beilegung des Rechtsstreits zwischen den beteiligten Werften und dem Verteidigungsministerium ist das Segelschulschiff "Gorch Fock" zu Wasser gelassen worden. Das Ausdocken des Schiffs in der Bredo-Werft in Bremerhaven habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Der Rumpf berühre bereits das Wasser. Im Laufe des Tages sollten die "Krängungsversuche" beginnen, bei denen das Schiff kontrolliert zur Seite gerollt wird.

Verteidigungsmininsterin will zum Schwimmfähigkeitstest der "Gorch Fock" kommen

Dieser sogenannte Schwimmfähigkeitstest des Schiffs dürfte den Angaben zufolge mehrere Stunden dauern. Wie aus Ministeriumskreisen verlautete, wollte sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Laufe des Tages vor Ort ein Bild von der Lage machen.

Streit um die "Gorch Fock" wurde am Donnerstag beigelegt

Erst am Donnerstag hatten die Streitparteien eine Einigung über das weitere Verfahren mit der "Gorch Fock" erzielt. Diese machte das Ausdocken - wie vom Verteidigungsministerium gewünscht - möglich. Damit kann nun auch die Instandsetzung fortgesetzt werden. Die Bredo-Werft, in der sich das Schiff aktuell befindet, hatte sich dagegen gestemmt, weil sie noch Geld von der Regierung haben will.

Enorme Kostensteigerungen bei der Instandsetzung der "Gorch Fock"

Die Bredo-Werft ist als ein Subunternehmer für die mit der Sanierung der "Gorch Fock" betraute Elsflether Werft tätig. Diese ging zwischenzeitlich insolvent, befindet sich aber derzeit in einer Neustrukturierung.

Die Instandsetzung des Schulschiffes sorgte wegen drastischer Kostensteigerungen für Wirbel. Statt zehn Millionen Euro sind mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Es werden Gesamtkosten von 135 Millionen Euro erwartet. Darüber hinaus ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft auch wegen des Verdachts von Korruptions- und Untreuedelikten rund um die Arbeiten und die Elsflether Werft.