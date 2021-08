Fast 2.000 Tote nach Beben in Haiti - USA und EU schicken Hilfe

Nach Angaben der Zivilschutzbehörde starben bei dem Beben mindestens 1.941 Menschen, mehr als 9.900 Personen wurden demnach verletzt. Durch das Beben der Stärke 7,2 seien über 60.000 Häuser zerstört und 76.000 weitere beschädigt worden. Innerhalb von 48 Stunden konnten nach Angaben der Behörde 34 Überlebende aus den Trümmern geborgen werden.

Obdachlose leiden unter schweren Regenfällen

Das Erdbebengebiet wird derzeit von heftigen Regenfällen heimgesucht. Die Behörden riefen die Menschen zu höchster Vorsicht auf, da beschädigte Häuser durch den aufgeweichten Boden zum Einsturz gebracht werden könnten.

Viele Haitianer fühlen sich von der Regierung im Stick gelassen. Der 28-jährige Vladimir Gilles etwa versuchte, mehrere Bambusstöcke tief in den Boden zu rammen, um in dem Regen einen Unterschlupf für seine Frau und sein Kind zu bauen. Er benötige eine Plane, um seine Familie trocken zu halten, sagte der junge Mann, doch die Regierung helfe den Menschen nicht: "Mein Haus ist zerstört, ich habe keinen Platz zum Schlafen."

"Lieber nass als tot"

Die Einwohnerin Natacha Lormira versuchte, sich mit einem zerrissenen Stück Plane, das sie an einem dünnen Holzstock befestige, einen Unterschlupf zu bauen. "Ich will mich nicht unter einem Mauerbogen oder unter einem Vorsprung verstecken, denn wir haben gesehen, wie Menschen unter Mauervorsprüngen gestorben sind", sagte sie: "Wir haben uns damit abgefunden, dass es einfacher ist, nass zu sein als tot."

USA schicken Transportschiff der Marine

Das US-Hurrikanzentrum warnte vor "größeren Überschwemmungen" und möglichen Erdrutschen. Die USA haben eigenen Angaben zufolge bislang etwa 40 Verletzte geborgen und zur Notfallbehandlung in Krankenhäuser gebracht. Washington charterte acht Militärhubschrauber aus Honduras, um die medizinischen Evakuierungsmaßnahmen fortzusetzen. Auch die "USS Arlington", ein Transportschiff der US-Marine, solle am Mittwoch mit Einsatzhelfern in Haiti eintreffen, teilte das Pentagon mit.

Hilfe der EU für ein "zerbrechliches Land"

Die Europäische Union stellte Haiti unterdessen eine humanitäre Soforthilfe von drei Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittelsollen über bereits in dem Karibikstaat tätige Hilfsorganisationen verteilt werden. Die EU-Hilfen sollen nach Angaben der Kommission für die dringlichsten Bedürfnisse verwendet werden, etwa die Ausstattung der Krankenhäuser, die Trinkwasserversorgung und Notunterkünfte.

Die EU mobilisiere rasch Hilfe für ein Land, das ohnehin "sehr zerbrechlich" sei, erklärte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic. Er verwies auf die häufigen Wirbelstürme und Unwetter in Haiti, die dortigen Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch auf die prekäre Sicherheitslage in dem bitterarmen Land, in dem oft lokale Gangs das Sagen haben und gerade eine akute Regierungskrise herrscht.

Im Jahr 2010 waren bei in Haiti einem heftigen Erdbeben 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Nach der Katastrophe brach die Cholera aus, der Wiederaufbau verlief aufgrund von Korruption und Bandenkriminalität nur schleppend.