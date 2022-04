Nach Autokorso: Bundesregierung warnt vor Kreml-Propaganda

Die Bundesregierung hat in Deutschland lebende Menschen mit russischen Wurzeln aufgefordert, sich umfassend über den Krieg in der Ukraine zu informieren. "Niemand sollte der Desinformationskampagne der russischen Staatsmedien mit ihren zynischen und verharmlosenden Darstellungen Glauben schenken", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Informationen sollten verschiedenen nationalen und internationalen Medien entnommen werden.

Autokorso mit russischen Fahnen

Etwa 900 Menschen hatten am Sonntag in Berlin an einem Autokorso mit russischen Fahnen teilgenommen. Der Umzug mit mehreren hundert Fahrzeugen wurde als Veranstaltung mit dem Titel "Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung" angemeldet, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Das Bundesinnenministerium rief dazu auf, den aktuellen Konflikt "nicht auf dem Rücken" von Russen und Ukrainern in Deutschland auszutragen. "Dieser Krieg darf nicht in unsere Gesellschaft hineingetragen werden", sagte ein Ministeriumssprecher. "Das ist Putins Krieg", nicht der Krieg der russischen und ukrainischen Bevölkerung. Die deutschen Sicherheitsbehörden seien in dieser Hinsicht "sehr wachsam".

"Eine Schande für Berlin"

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Balzer, nannte den Autokorso vom Wochenende "eine Schande für Berlin als Stadt der Freiheit". "Wir sorgen uns um den friedlichen Zusammenhalt in unserer Stadt wie auch um die großen Spannungen der in Berlin lebenden Ukrainern und Russen", sagte er. Der Verfassungsschutz müsse klären, inwieweit der Korso "aus Moskau gesteuert worden ist", ergänzte der verfassungsschutzpolitische Sprecher Stephan Standfuß.