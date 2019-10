Nach Anschlag von Halle: Kritik an AfD wird lauter

Die AfD wirke als "geistiger Brandstifter" in Deutschland - das hat sich die Alternative für Deutschland in den vergangenen Tagen öfter anhören müssen. Die Vorwürfe kamen unter anderem aus der CSU.

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat jetzt nachgelegt: Er findet, dass die AfD unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz gehört. Der "Passauer Neue Presse" sagte Drobrindt, die Parteiführung lasse "wohl ganz bewusst Elemente an radikalem und antisemitischem Gedankengut zu".

"Die AfD beschreitet einen Weg, der geradezu Nährboden ist für rechtsradikale Umtriebe." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt

Dehalb, so Dobrindt, müsse man bei AfD-Parteimitgliedern insbesondere vom sogenannten Flügel genau hinschauen, ob sie sich noch auf dem Boden der Verfassung bewegten.

"Politischer Arm des Rechtsterrorismus"

Genauer hinzuschauen, das verlangt auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth, einer der Bewerber für den SPD-Vorsitz. Der "Welt" sagte er, die AfD müsse ihr Verhältnis zu denjenigen klären, die durch Hass und Hetze solchen furchtbaren Taten den Boden bereiteten. Auch er meint: Der Verfassungsschutz müsse "den Laden verstärkt beobachten".

"Im Deutschen Bundestag und in den Landtagen sitzt der politische Arm des Rechtsterrorismus. Und das ist die AfD." Michael Roth, Bewerber für SPD-Vorsitz

Deutliche Kritik äußerte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. In der ZDF-Sendung "Was nun?" sagte der frühere CSU-Chef am Freitag mit Blick auf die AfD, bei einzelnen Personen und Reden laufe ihm ein Schauer über den Rücken. Als Innenminister erwarte er, dass sich die Partei von solchen Personen und Reden distanziere.

Antisemitismus-Beauftragter: "judenfeindliche Positionen"

Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht eine Mitschuld der AfD für das, was in Halle passiert ist. Er warf der Partei vor, Stimmung gegen Juden zu machen. Die AfD habe "sehr viele judenfeindliche Positionen". Als Beispiel nannte Klein die Forderung der AfD, das rituelle Schächten von Tieren zu verbieten.

AfD weist Vorwürfe als parteipolitisch zurück

Für die AfD wiederum ist klar: Der Anschlag in Halle kommt den anderen Parteien gerade recht, um die Alternative für Deutschland in ein schlechtes Licht zu rücken. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen warf Seehofer und dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann vor, sie hätten die Tat von Halle instrumentalisiert - für parteipolitische Zwecke.