Nach Anschlag in Ägypten: 40 mutmaßliche Terroristen getötet

Nach dem Anschlag auf einen Touristenbus in der Nähe der Pyramiden von Gizeh hat die ägyptische Polizei nach Angaben der Regierung 40 Dschihadisten getötet. Die "Terroristen" seien heute früh bei Razzien in Gizeh und im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden, so das Innenministerium.

Die mutmaßlichen Terroristen hätten eine Serie von Anschlägen gegen staatliche Institutionen, Tourismuseinrichtungen, Sicherheitskräfte und Kirchen geplant, berichtete das staatliche Fernsehen mit Verweis auf das Ministerium. Bei den Razzien wurden demnach Waffen, Munition und Material zum Bombenbau gefunden.

Vier Tote bei Bombenanschlag bei Pyramiden

Gestern Abend waren bei einer Bombenexplosion nahe der Pyramiden von Gizeh im Süden der Hauptstadt Kairo drei vietnamesische Touristen und ihr ägyptischer Reiseführer getötet worden. Elf weitere Touristen aus Vietnam und der ägyptische Busfahrer wurden nach staatlichen Angaben verletzt. Bilder von der Unglücksstelle zeigten, dass auf einer Seite des Busses alle Fenster zersplittert waren. Die Täter hatten den selbstgebauten Sprengsatz auf der Straße gezündet, als der Bus vorbeifuhr. Nach Angaben des Reiseveranstalters waren die Touristen gerade auf dem Weg zum Abendessen in einem Restaurant.

Bus von gesicherter Route abgewichen

Der ägyptische Ministerpräsident Mustafa Madbuli sagte, dass es weltweit Terrorismus gebe. Es gebe keinen Grund, besorgt zu sein. Der Bus sei von seiner geplanten, gesicherten Route abgewichen, ohne die Sicherheitskräfte zu benachrichtigen. Zu dem Anschlag hat sich bislang niemand bekannt.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär 2013 ist die Sicherheitslage in Ägypten fragil. Immer wieder kommt es zu Terroranschlägen auf Sicherheitskräfte, koptische Christen oder Touristen. Im Juli 2017 wurden zwei deutsche Frauen bei einer Messerattacke in Hurghada ermordet. Das Auswärtige Amt warnt vor einem erhöhten Risiko terroristischer Anschläge. Die Reisebranche des Landes leidet unter der gestörten Sicherheitslage.

Tourismus hatte sich zuletzt erholt

Zuletzt hatte sich der Tourismus in Ägypten erholt. Nach 5,3 Millionen Besuchern im Jahr 2016 kamen 2017 8,2 Millionen Besucher ins Land. Damit ist Ägypten aber noch weit von den fast 15 Millionen Touristen im Jahr 2010 entfernt.