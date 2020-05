Nach Angriff auf ARD-Team: Verdächtiger wieder frei

Auf der Demonstration war es unter anderem zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten gekommen, berichtete die Polizeisprecherin. Die Beamten setzten Platzverweise durch und nahmen die Personalien von 24 Menschen auf. Insgesamt waren demnach 260 Polizisten im Einsatz, gegen 19.00 Uhr war er beendet.

ARD & Journalisten-Union verurteilen Angriff

Nachdem gestern bereits die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, den Angriff verurteilt hatte meldete sich auch ARD-Chefredakteur Rainald Becker via Twitter zu Wort: "Erst ein Kamerateam des ZDF, heute ein Team der ARD. Wer Journalisten angreift und an ihrer Arbeit hindert, greift die Demokratie an."

"Medienvertreter sind kein Freiwild", betonte die Landesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg, Renate Gensch. "Sie stehen für die Presse- und Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik, also auch für die Grundrechte, für die diese Demonstranten vermeintlich protestieren."

Bereits am 1. Mai war in Berlin ein Team der ZDF-Satiresendung "heute-show" attackiert worden. Es drehte bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln am Rosa-Luxemburg-Platz. Danach wurde das Kamerateam von einer Gruppe vermummter Täter angegriffen. Sechs Menschen wurden dabei nach Angaben des ZDF verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.