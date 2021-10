Nach Alec Baldwins Schuss: Wie sicher sind bayerische Filmsets?

Auch Max Schmidt ist es einmal passiert: Er war Opfer eines Unfalls mit einer Waffe am Set. Als Albtraum hat der bayerische Schauspieler und Moderator (BR "Freizeit", Eberhofer-Kinokrimis) jetzt den tödlichen Film-Unfall in den USA bezeichnet. Für Alec Baldwin als Schützen und alle am Set sei das, was passiert sei, eine Katastrophe. Bei dem 53-jährigen Münchner werden Erinnerungen an den eigenen Unfall wach.

Schusswaffenunfall bei Krimi-Dreh in Bayern 2012

Im Sommer 2012 drehte Max Schmidt in einer Nebenrolle am Chiemsee den ZDF-Krimi "Hattinger und die kalte Hand". Am 21. August sah der Drehplan vor, dass Edgar Selge als tatverdächtiger Rentner in einer Szene einem Musiker, gespielt von Max Schmidt, ins Bein schießt. Dummerweise befand sich in der Gaspistole ungeplant eine Platzpatrone. Max Schmidt musste mit einer tiefen Fleischwunde zwei Tage ins Krankenhaus, die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Körperverletzung.

"Schaue mir seitdem jede Waffe vor dem Dreh an"

Seit dem schweren Schusswaffen-Unfall 2012 überzeugt sich Max Schmidt bei Drehs mit Waffen am Set immer noch einmal selbst persönlich davon, dass von der Waffe keine Gefahr ausgeht. Das hätten weder er noch Filmschütze Edgar Selge vor dem folgenschweren Schuss am Chiemsee gemacht. Auch damals war ein Waffenmeister am Set. "Es passieren einfach Fehler", so Max Schmidt, Edgar Selge sei am Boden zerstört gewesen und in Tränen ausgebrochen. Er hatte nicht gewusst, dass sich eine Platzpatrone in seiner Schreckschusswaffe befindet. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt und als Arbeitsunfall gewertet.