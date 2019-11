Die größten Kunstraube der letzen Jahre: Ein Überblick

25. November 2019: Kunsträuber haben bei einem Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden Diamanten, Schmuck und Edelsteine im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter über ein vergittertes Fenster mit Sicherheitsglas ein. Die mit Panzerglas geschützte Vitrine hielt den Werkzeugen der Räuber gleichfalls nicht stand. Dieser Diebstahl reiht sich ein in eine Liste spektakulärer Diebstähle aus Museen.

Dezember 1979: Bei einem bis heute unaufgeklärten Kunstraub werden aus Schloss Friedenstein in Gotha fünf Gemälde mit einem damaligen Wert von 4,5 Millionen D-Mark gestohlen - etwa von Jan Brueghel dem Älteren und Hans Holbein. Die Straftat ist mittlerweile verjährt.

Diebe verkleiden sich als Polizisten

März 1990: Der Einbruch in das Gardner Museum in Boston gilt als größter Kunstraub der Geschichte. Die als Polizisten verkleideten Täter lassen sich das Museum nachts von zwei Wachmännern aufschließen und nehmen 13 Gemälde mit, unter anderem von Degas, Rembrandt und Manet. Ihr Wert wird auf 500 Millionen Dollar geschätzt. Obwohl das Museum eine Belohnung von zehn Millionen Dollar auslobt, sind die Bilder bis heute verschwunden.

Dezember 2002: Aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam werden zwei Gemälde des niederländischen Künstlers gestohlen. Die Täter werden bald gefasst, sie verraten aber nicht, wo sich die wertvollen Kunstwerke befinden. Erst im September 2016 finden italienische Ermittler die Bilder bei einer Drogenrazzia im Haus eines Mafioso bei Neapel.

Bewaffnete Diebe stehlen Gemälde in Oslo

August 2004: Zwei Gemälde des Malers Edvard Munch werden von bewaffneten Dieben aus dem Munch Museum in Oslo entwendet. Es handelt sich um ein Exemplar von "Der Schrei" und das Bild "Die Madonna" mit einem Gesamtwert von 80 Millionen Euro. Beide Kunstwerke werden 2006 beschädigt wiederentdeckt, seit 2008 sind sie wieder in dem Museum zu sehen.

Februar 2006: Während des Karnevals werden Kunstwerke von Dalí, Matisse, Picasso und Monet aus einem Museum in Rio de Janeiro gestohlen. Die Bilder mit einem geschätzten Gesamtwert von 54 Millionen Euro sind bis heute nicht wiedergefunden worden.

Dieb schneidet Gemälde aus dem Rahmen

August 2010: Am hellichten Tag wird Van Goghs Gemälde "Mohnblumen" aus dem Museum Mahmud Chalil in Kairo gestohlen. Ein Unbekannter schneidet das auf 55 Millionen Dollar geschätzte Werk mit einem Teppichmesser aus dem Rahmen. Es bleibt unauffindbar.

Diebe knebeln Wachmann und Kassiererin

November 2015: Bei einem Raubüberfall auf das Castelvecchio-Museum in Verona werden 15 wertvolle Gemälde gestohlen, darunter Meisterwerke von Rubens und Tintoretto. Die Diebe knebeln einen Wachmann und eine Kassiererin und entkommen mit den Gemälden. Das Museum schätzt deren Gesamtwert auf 15 Millionen Euro. Die Täter müssen bis zu rund zehn Jahre in Haft.

März 2017: Aus dem Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel wird eine hundert Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die kanadische Sonderprägung namens "Big Maple Leaf" zertrümmert, eingeschmolzen und das Gold verkauft wurde. Seit Januar stehen die mutmaßlichen Diebe vor Gericht.