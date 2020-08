Nach 60 Jahren: Das Institut für Rundfunktechnik muss schließen

Das Institut für Rundfunktechnik wurde vor 60 Jahren gegründet und befindet sich auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in München-Freimann. Jetzt soll das international bekannte und renommierte Forschungsinstitut Ende des Jahres geschlossen werden.

ZDF stieg als erstes aus der Finanzierung aus

Die Einrichtung wird getragen und finanziert von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch Anfang des Jahres kündigte das ZDF den Vertrag – und die anderen Gesellschafter folgten. Monatelang wurde um den Fortbestand und eine alternative Finanzierung gerungen – doch vor kurzem kam das endgültige Aus. Für die Beschäftigten und viele Beobachter unverständlich, denn die Liste der technischen Neuheiten, die das IRT entwickelt hat, ist lang und beeindruckend.

Auch ein Emmy unter den Auszeichnungen

Wer das IRT im Münchner Stadtteil Freimann besucht, sieht gleich einen der Meilensteine des Forschungsinstituts: Im Foyer neben der Treppe zum ersten Stock steht ein goldener Engel, eine Weltkugel tragend, in einer Glasvitrine. Dieser Emmy ist der wichtigste Fernsehpreis in den USA. Das IRT bekam ihn im Jahr 2000 verliehen für die Entwicklung des Audiocodes "MPEG 1 Layer 2", mit dem Tonspuren komprimiert und somit weniger Daten beim Hoch- oder Herunterladen im Netz verbraucht werden müssen. Ohne Technologien wie diese könnten wir heute Spotify & Co. nicht nutzen.

Lichtgriffel, Fußballballett, Mikrofonierung im Bundestag

Der Lichtgriffel aus der ARD-Sendung "Die Montagsmaler" wurde im IRT entwickelt, womit seit 1974 Gäste im Studio eine Zeichnung anfertigen konnten, die zeitgleich auf dem TV-Bildschirm zu sehen war. Ebenfalls eine Schöpfung des Instituts: Die elektronische Zeitlupe, die im Fußballballett in der ARD-Sportschau in den 70ern angewandt wurde: Unterlegt mit humorvoller Musik machen Fußballspieler – vorwärts wie auch rückwärts abgespielt – dazu kuriose Tanzbewegungen.

Ende der 90er wurde das Kardioid-Ebenen-Mikrofon entwickelt, das inzwischen bei jeder Bundestagsdebatte zum Einsatz kommt. Pressesprecher Thomas Schierbaum zeigt ein Exemplar im Hörsaal des IRT: Das Besondere dieses Mikrofons - man kann sich völlig frei bewegen und hat doch eine optimale Aufnahmequalität, solange man innerhalb des Aufnahmebereichs des Mikrofons bleibt. Ideal für Politiker, die auch bei einer impulsiven Rede und heftigen Bewegungen immer gleich gut zu hören sind.

Neue Anwendungen von Künstlicher Intelligenz

All diese Innovationen haben ihre Marktreife schon lange erreicht. Geforscht wird aber auch an neuen Projekten, die zukunftsweisend klingen, wie zum Beispiel an einem Tool, das ermöglichen soll, Sprache live zu übersetzen. Ein Beispielvideo zeigt eine Sequenz aus den Tagesthemen, ARD-Korrespondent Markus Preiß berichtet 2019 über die Reaktionen in Brüssel auf die Wahl von Boris Johnson in Großbritannien. Erst spricht Preiß im Original auf Deutsch zur Frage, was Johnson nun als nächstes tun wird. Dann ist ein Cursor zu sehen, der in einem Menü von Deutsch auf Englisch umschaltet und prompt übersetzt das Programm – fast synchron zum Originalton – die Aussagen von Markus Preiß ins Englische.

Künstliche Intelligenz hilft mit bei der Übersetzungsarbeit. Wenn die Ton- und Sprachqualität der Aufnahme gut und deutlich ist, funktioniert das laut Bereichsleiter Rainer Schäfer schon relativ gut, zum Beispiel bei Nachrichtensprechern. Seiner Ansicht nach wäre das auch für Familien mit Migrationshintergrund ein hilfreicher Einsatzbereich.

Youtube und Facebook auf deutsch

Ebenfalls in der Pipeline, aber noch nicht abgeschlossen: Automatische Dialekterkennung, die künftig hochdeutsche Untertitel anlegen soll. Oder die Entwicklung von alternativen europäischen Plattformen als Antwort auf US-amerikanische Angebote wie YouTube oder Facebook.

Eine Lücke im Forschungsstandort Deutschland

Der Wegfall des IRT dürfte auch für den Forschungsstandort Deutschland von Bedeutung sein. Das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen hat den Entscheidungsprozess in Sachen IRT aufmerksam verfolgt. Institutsleiter Bernhard Grill bedauert die Entscheidung, das Institut abzuwickeln.

Etwas Vergleichbares, meint er, habe es sonst nirgendwo gegeben. Die wenigen anderen Forschungsinstitute zu Rundfunktechnologien gehören Sendern, und deren Forschungsarbeit verfolge ausschließlich die Interessen ihrer Eigentümer.

Andere Rundfunkanstalten ziehen sich immer mehr aus der Forschung zurück, so die Beobachtung von Grill. In vielen Rundfunkanstalten gebe es auch immer weniger technikkundige Mitarbeiter, und so müssten die Sender sich auf die Werbeaussagen der sich auf dem Markt befindenden Firmen verlassen. Sie könnten das jetzt nicht mehr selbst beurteilen und neutrale Tests liefern, so Grill.

Millionenschaden durch Veruntreuung

Geschadet hat dem IRT auch eine Affäre, bei der es 2017 um die Veruntreuung von Millionenbeträgen durch einen vom Institut beauftragten Patentanwalt ging. Nur 60 von 200 Mio. Euro wurden zurückgezahlt; die Geschäftsleitung, aber auch die Rundfunkanstalten als Gesellschafter mussten sich scharfe Kritik anhören.

Kürzlich gab es eine Betriebsversammlung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IRT. Eine vorrangige Frage soll dabei nicht gewesen sein: Wo kann ich zukünftig mein Geld verdienen? Nein, eine häufig gestellte Frage war demnach: Was wird aus unserer Forschung?