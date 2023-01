Nach 170 Jahren: Abschied vom Telegramm +Stop+

Ein teurer Spaß für ernste Mitteilungen

Doch was war das eigentlich, ein Telegramm? Im 19. Jahrhundert erfunden, stellte es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine der schnellsten Möglichkeiten dar, wichtige Informationen zu übermitteln. Der bei der Post oder im Telegrafenamt persönlich oder telefonisch diktierte Text wurde dabei meist per Fernschreiber zu einem Postamt in der Nähe des Empfängers übermittelt und dann per Bote zugestellt.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das richtig teuer – wirklich billig wurde es nie. Ein Mini-Telegramm mit bis zu 160 Zeichen kostete zuletzt mindestens 12,57 Euro, bei weiteren Zeichen und wenn man seine Nachricht mit Schmuckblatt versenden wollte, entsprechend mehr. Weshalb das Telegramm - außer für Post ins fernere Ausland - zumeist drei Fällen vorbehalten war: Nachrichten von Weltgeltung (Lenin zurück in Russland!), persönlicher Bedeutung (Ich liebe dich!) oder höchster Dringlichkeit (Ankomme schon heute!).