Na dann Prost: Bier soll teurer werden

Die Radeberger Gruppe, Krombacher und Veltins wollen im nächsten Frühjahr ihre Preise für die Gastronomie und den Handel erhöhen und zwar spürbar, wie die Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuvor hatte der Branchendienst "GetränkeNews" über die Pläne berichtet.

Gestiegene Kosten an Kunden weitergeben

Deutschlands größte Brauereigruppe Radeberger begründet den Schritt mit Kostensteigerungen. Neben massiven Umsatz- und Ertragsverlusten in den 18 Monaten der Pandemie fallen nun in allen Unternehmen weitere massive Kostensteigerungen für Energie, Logistik, Leergut sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an, betonte eine Unternehmenssprecherin. Diese Kostenerhöhungen ließen sich nicht mehr über reine Effizienzsteigerungen ausgleichen. Daher müssten die Abgabepreise erhöht werden. Ein Veltins-Sprecher verwies darauf, dass allein im Energiebereich die Kosten in den vergangenen drei Jahren um über 150 Prozent gestiegen seien. Die geplante Preiserhöhung gelte deshalb für die Gastronomie ebenso wie für den Einzelhandel. Krombacher verwies darauf, dass die letzte große Preisanpassung immerhin drei Jahre zurückliege.

Bis zu 50 Cent mehr pro Glas

Nach Schätzungen des Branchendienstes "GetränkeNews" dürften die in Schreiben an die Abnehmer angekündigten Preiserhöhungen das Glas Bier in der Kneipe um 30 bis 50 Cent verteuern. Der Preis für einen Kasten Bier werde im Handel voraussichtlich um einen Euro steigen. Branchenkenner gehen davon aus, dass andere Brauereien nachziehen und auch ihre Preise anheben.

Harter Wettbewerb und sinkende Mengen

In den Augen der Brauer gibt es gute Gründe für Preiserhöhungen. Sie verweisen darauf, dass die Preise und Umsätze seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich unter Druck gerieten. Die Menschen tranken in Deutschland in der Corona-Krise so wenig Bier wie noch nie seit der Wiedervereinigung. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres sei der Absatz im Inland um fast fünf Prozent auf den Tiefstwert von 3,3 Milliarden Liter gefallen, berichtete das Statistische Bundesamt im Sommer. Der Brauwirtschaft fehlte vor allem das Geschäft in der Gastronomie und auf den vielen Großveranstaltungen. Einziger Lichtblick war der Verkauf von Flaschenbier im Einzelhandel, von dem aber nur wenige große Brauereien profitierten. Der Bierkonsum geht schon seit Jahren zurück. Aufgrund des harten Wettbewerbs bleibt die Frage, inwieweit die Branche Spielräume für Preiserhöhungen hat.