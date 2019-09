vor etwa einer Stunde

Myteriöse Hundekrankheit in Norwegen - Dutzende Vierbeiner tot

Eine tödliche Hundekrankheit stellt die Behörden in Norwegen vor ein Rätsel. Schätzungen zufolge seien in den vergangenen Tagen schon Dutzende Vierbeiner im Land an dem mysteriösen Leiden gestorben, teilten norwegische Behörden mit.