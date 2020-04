Mysteriöses Meisensterben: NABU ruft zu Meldung toter Tiere auf

In weiten Teilen Deutschlands scheint sich aktuell eine bisher unbekannte Vogelkrankheit auszubreiten. Ob dies auch auf Bayern zutrifft, möchte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) nun herausfinden und ruft dazu auf, tote und krank wirkende Tiere zu melden.

Mitteldeutschland besonders betroffen

Aus anderen Bundesländern ist bereits bekannt, dass scheinbar besonders häufig Blaumeisen erkranken. Aber auch Kohlmeisen und andere kleine Singvögel waren vereinzelt betroffen.

Ab 11. März wurden laut einer NABU-Sprecherin erste Fälle aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen bekannt. Bis zum 8. April gab es über 60 Fälle mit über 150 toten Meisen in einem Streifen zwischen dem Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen.

Offenbar hohe Ansteckungsgefahr

Die kranken Vögel fallen insbesondere durch ihr Verhalten auf: Sie wirken apathisch, sitzen aufgeplustert auf dem Boden und haben keinen Fluchtreflex wenn sich ein Mensch nähert. Auch Atemprobleme scheinen ein Symptom zu sein. Zudem sind Augen, Schnabel und Teile des Federkleids häufig verklebt sowie Teile des Kopfgefieders ausgefallen. Die Vögel nehmen kein Futter mehr auf oder können anscheinend nicht mehr schlucken. Manche Meisen wirken, als hätten sie unstillbaren Durst.

Die meisten Tiere wurden, oft auch in größerer Zahl, in der Nähe von Vogelfütterungen gefunden. Weil von einer hohen Ansteckungsgefahr ausgegangen wird, rät der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), die Fütterung und das Bereitstellen von Tränken sofort zu stoppen, wenn mehr als ein kranker Vogel an einer Futterstelle beobachtet wird.

Experten sind bisher ratlos

Um welche Vogelkrankheit es sich handelt, ist derzeit für Experten noch völlig unklar. Die bisher bekannten passen nicht zu dem neuen Phänomen: Das Usutu-Virus, welches von Stechmücken übertragen wird, tritt meist im Sommer auf und befällt vor allem Amseln. Auch das erst seit kurzer Zeit in Deutschland grassierende West-Nil-Virus ist auf den Hochsommer beschränkt.

Trichomoniasis benötigt ebenfalls sommerliche Temperaturen und wirkt sich vor allem auf Grünfinke aus. Auch Salmonellen-Vergiftungen, wie sie etwa an ungepflegten Futterstellen auftreten können, äußern sich nicht spezifisch bei Blaumeisen und treten darüber hinaus deutschlandweit auf.

Wie man sich beteiligen kann

Wer einen toten Vogel findet, sollte diesen, ohne ihn zu berühren, luftdicht verpacken und im Eisfach aufbewahren. Nach den Oster-Feiertagen können die Tiere zur Untersuchung an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg oder - nach vorheriger Rücksprache - an das zuständige Kreisveterinäramt geschickt werden.

Beobachtungen können aber auch in einem Meldeformular auf der Website des NABU vermerkt werden. Das ermöglicht der Organisation die Ausbreitung der neuen Krankheit nachzuvollziehen und gemeinsam mit Wissenschaftlern mögliche Ursachen und Auswirkungen zu identifizieren.