Mysteriöse Lichtsäulen über russischen Städten - Wetterphänomen?

Laut dem Deutschen Wetterdienst handelt es sich bei dem ungewöhnlichen Phänomen um durch Polarschnee ausgelöste optische Erscheinungen. "Es sind scheinbare Lichtstrahlen, die sich ausgehend von hellen, punktförmigen Lichtquellen am Boden senkrecht bis weit in den Himmel erstrecken können", heißt es auf der DWD-Homepage. BR-Wetterexperte Christian Lorenz hält das aber für unwahrscheinlich.

BR-Wetterexperte hält "Light Pillars" für unwahrscheinlich

"Light Pillars" entstehen, wenn bei extremer Kälte der Wasserdampf in der Luft zu Eiskristallen gefriert, erklärt Lorenz. Diese Kristalle bilden sechseckige Plättchen und schweben in der Luft. Fällt nun Licht auf diese Eisplättchen, reflektieren sie die Strahlen. Aber das Licht wird nur in einem bestimmten Winkel reflektiert, sodass ein Betrachter das Licht der Säule nur in passender Entfernung wahrnehmen kann. "Da die Eisplättchen in der Luft leicht unterschiedlich geneigt sind, reflektieren sie in unterschiedlichen Höhen zum selben Punkt, eine Säulenerscheinung entsteht. Es ist ein ähnliches Phänomen wie der Regenbogen", so Lorenz.

Er betont aber auch: Für dieses meteorologische Phänomen sei extreme Kälte Voraussetzung. Dafür sei es auch in Russland derzeit zu mild. Für ihn scheiden die "Light Pillars" als Erklärung für die mysteriösen Lichterscheinungen also aus.