Geld vor Gesundheit? MVZ-Investoren in der Kritik

Medizinische Versorgungszentren sollen die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten verbessern, auch über Fachgruppen hinweg. Es gibt allerdings aus Ärztekreisen vermehrt Kritik daran, dass private Investoren immer weiter in diesen Bereich vordringen. Dadurch werde die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen angeheizt. Die von Investoren betriebenen MVZs weisen die Kritik zurück.

Kommerzialisierung der Gesundheit?

Mehrere Ärzte und Ärztinnen unter einem Dach, als Rechtsform ein MVZ, zum Beispiel in Gestalt einer GmbH: Dagegen hat der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Wolfgang Krombholz, grundsätzlich nichts einzuwenden. Für gefährlich hält er es allerdings, wenn private Investoren in MVZs einsteigen. Denn seiner Ansicht nach ist eines klar: Investoren haben andere Ziele als Ärzte.

Auch der Chef der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, Christian Berger, warnt, dass bei MVZs, hinter denen Investoren stehen, die Umsatzoptimierung weit mehr im Vordergrund stehe als in traditionellen Praxen. Er kenne Berichte von Zahnärzten, die aus Medizinischen Versorgungszentren ausgestiegen seien, wo sie bestimmte Umsatzvorgaben pro Monat hatten, sagt Berger. Und er habe Informationen, dass in investorengetragenen MVZs regelmäßig Gespräche zur "wirtschaftlichen Optimierung des Behandlungsverhaltens" geführt würden.

Schneller Anstieg der MVZs seit 2004

Seitdem die Bundesregierung die Rechtsform des MVZs im Jahr 2004 eingeführt hat, ist ihre Zahl schnell gestiegen, auf inzwischen rund 4.000 in Deutschland - mehr als ein Fünftel davon in Bayern. Viele MVZs werden von Ärzten betrieben, andere von Krankenhäusern, andere wiederum von Aktiengesellschaften oder Finanzinvestoren, die Rendite für ihre Anleger zu erwirtschaften versuchen.

MVZ-Verband: Niedergelassene Ärzte schauen auch auf Profit

Die Vorsitzende des Bundesverbands der Betreiber Medizinischer Versorgungszentren, Sybille Stauch-Eckmann, hält allerdings den Vorwurf für unbegründet, dass das Streben nach Rendite zu Lasten der Patienten gehe. Ihr Argument: Der niedergelassene Arzt schaue sich ja auch am Monatsende seine betriebswirtschaftliche Auswertung an, argumentiert sie gegenüber BR24.

Und Günter Stalla, der Leiter des MVZ Medicover in München, stellt fest: Hinter seiner - auf Innere Medizin und Rheumatologie spezialisierten - Großpraxis steht zwar eine in Schweden ansässige Aktiengesellschaft. Medicover betreibt vor allem in Europa, aber auch in Indien Krankenhäuser, Versorgungszentren und Labors. Doch auf seine Arbeit als Arzt habe das Gewinnstreben des Mutterkonzerns keinen Einfluss, betont der Medizinprofessor. Er müsse sich nicht um Finanzen kümmern, wie er es als Praxis-Chef müsste. Er verspüre keinen Druck der Leitung der Firma Medicover, sagt Stalla.

MVZs werben mit guter Qualität und guten Arbeitsbedingungen

Stalla sieht sowohl für Patienten als auch für seine ärztlichen Kollegen viele Vorteile in der Rechtsform MVZ. Eine Großpraxis, wie er sie leitet, könne sich professionell um Qualitätsmanagement kümmern, also um eine bestmögliche Versorgung der Patienten.

Und vor allem für junge Ärztinnen und Ärzte, die oft das Risiko einer Praxisgründung scheuen und lieber als Angestellte arbeiten, seien MVZs eine gute Option. Nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung waren Ende 2020 insgesamt 23.640 Ärztinnen und Ärzte in MVZs beschäftigt, 21.976 davon als Angestellte.

Forderung nach Qualitätswettbewerb

Die Vorsitzende des MVZ-Verbandes, Sibylle Stauch-Eckmann, fordert gleichzeitig mehr Diskussion darüber, wo Patienten am besten versorgt werden. Der Wettbewerb um die Qualität müsse das Entscheidende sein. Viele MVZ-Betreiber hätten Systeme aufgebaut, um die Behandlungsqualität zu messen, und sie müssten dabei keinen Vergleich mit traditionellen Praxen scheuen.

Forderung nach Gesetzesänderungen

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Wolfgang Krombholz, bleibt aber bei seiner Warnung: Das Interesse privater Investoren stehe oft im Gegensatz zum Interesse der Patienten. Und immer öfter stünden hinter MVZs Investorengruppen, die ihren Sitz in Niedrig-Steuer-Gebieten wie den Cayman Inseln oder den britischen Kanalinseln haben, sagt Krombholz. Alleine daran könne man schon erkennen, dass bei solchen MVZ-Trägern nicht das Interesse der Patienten im Mittelpunkt stehe, sondern finanzielle Interessen.

Unterstützung bekommt der KV-Chef von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Der CSU-Politiker fordert ein schnelles Handeln von der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag steht allerdings nichts dazu. Die von der Union geführte Vorgänger-Regierung hatte jedoch ebenfalls keinen Anlass für grundlegende Gesetzesänderungen bei den MVZs gesehen.