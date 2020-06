Mutmaßlicher Täter im Mordfall Olof Palme gefunden

Wer hat Olof Palme am 28. Februar 1986 erschossen? Diese Frage stellt sich Schweden seit 34 Jahren. Der damalige Ministerpräsident und seine Frau Lisbet sind in der Innenstadt von Stockholm auf dem Heimweg, als ein Unbekannter auf die beiden schießt. Palme ist sofort tot, seine Frau wird durch einen Streifschuss leicht verletzt.

Unzählige Spuren verfolgen die Ermittler, Hinweise führen zur kurdischen PKK und zum südafrikanischen Geheimdienst. Es ist eine der umfassendsten und teuersten Ermittlungen der Welt.

Freispruch für den ersten Tatverdächtigen

1988 nehmen die Ermittler einen bereits vorbestraften und drogensüchtigen Mann fest. Lisbet Palme identifiziert ihn als Täter und er wird zunächst verurteilt. In einem Berufungsverfahren wird er aber mangels einwandfreier Beweise freigesprochen.

"Skandiamann" als Tatverdächtiger

Staatsanwalt Krister Petersson sagte, bei dem jetzt genannten Tatverdächtigen handle es sich um einen Angestellten einer Versicherungsgesellschaft in der Nähe des Tatortes. Er war als eine der ersten Personen am Ort des Geschehens und schon einmal kurzzeitig als Verdächtiger behandelt worden. Er ist im Jahr 2000 gestorben. In Medienberichten wurde er nach seinem Arbeitgeber als "Skandiamann" bezeichnet. Er soll sich am Mordabend in der Nähe des Tatorts aufgehalten und Zugang zu Schusswaffen gehabt haben. Außerdem soll er die Politik des Sozialdemokraten Palme gehasst haben.

Trotzdem stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nun ein - denn der Mann ist bereits seit 20 Jahren tot.