Mutmaßlicher Spion in britischer Botschaft festgenommen

Der als mutmaßlicher Spion enttarnte britische Staatsangehörige David S. sei bereits am Dienstag festgenommen worden - das teilte die Bundesanwaltschaft heute mit. Er sei dringend verdächtig, spätestens seit November vergangenen Jahres für den russischen Geheimdienst gearbeitet zu haben - und das obwohl er bei der britischen Botschaft in Berlin beschäftigt war.

Dokumente gegen Bargeld

Mindestens einmal habe er dabei Dokumente, die er in seiner Arbeit erlangt hatte, an den russischen Nachrichtendienst weitergegeben, und dafür Bargeld in unbekannter Höhe erhalten, so die Bundesanwaltschaft weiter.

Ermittlungsrichter entscheidet über U-Haft

Bei der Festnahme am Dienstag seien auch die Wohnung des 57-Jährigen Mannes sowie sein Arbeitsplatz durchsucht worden. Die Festnahme sei das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungen deutscher und britischer Behörden.

Der Beschuldigte werde nun im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dieser soll heute entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft muss oder nicht.