Mutmaßlicher Anschlag in München: Was wir bisher wissen

Was ist in München passiert?

In der Seidlstraße unweit des Münchner Hauptbahnhofs ist am Vormittag ein weißer Mini Cooper in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gerast, die derzeit bundesweit für Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst streikt. Das Auto verfolgte den Demonstrationszug, der am hinteren Ende durch ein Polizeifahrzeug gesichert werden sollte. Der Autofahrer überholte dann das Polizeifahrzeug und fuhr auf Höhe des Stiglmairplatzes ins hintere Ende der Menschengruppe. Polizisten hätten einen Schuss auf den Wagen abgegeben, um ihn zu stoppen.

Wie viele Menschen kamen zu Schaden?

Bei der Gewalttat sind laut Polizei mindestens 28 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist Lebensgefahr bei einigen Menschen nicht auszuschließen. Unter den Verletzten am Stiglmaierplatz sind auch viele Mitarbeitende der Münchner Stadtverwaltung. Etliche der Teilnehmer hätten ihre Kinder dabei gehabt, so Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und sein Stellvertreter Dominik Krause.

Die Verletzten werden inzwischen in mehreren Krankenhäusern versorgt, darunter das LMU Klinikum an den Standtorten Großhadern und Innenstadt, das Haunersche Kinderspital und das Rotkreuzklinikum.

Was ist über den Täter bekannt?

Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Afghanen. Der Täter ist laut Innenminister Herrmann (CSU) polizeibekannt. "Bislang haben wir die Erkenntnis, dass er mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen aufgefallen ist, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber bislang keinerlei Gewalttätigkeit erkennbar war", sagte Herrmann weiter. All dies werde aber derzeit ständig weiter überprüft.

Der Mann sei gefasst worden, bei der Festnahme habe die Polizei auch geschossen. Von ihm gehe derzeit keine weitere Gefahr aus. Spekulationen über weitere Täter werden von der Polizei nicht bestätigt.

Wie Hermann weiter bekanntgab, soll der mutmaßliche Täter als Asylbewerber ins Land gekommen sein, der Asylantrag sei aber wohl abgelehnt worden. Gleichzeitig sei festgestellt worden, "dass er eben im Moment nicht abgeschoben werden kann und er deshalb sich weiter in unserem Land aufhalten durfte".

Handelt es sich um einen Terroranschlag?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem "mutmaßlichen Anschlag" aus. Ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Demonstration oder der Gewerkschaft Verdi steht, ist nicht geklärt. Auch ein Zusammenhang mit der am Freitag in München beginnenden Sicherheitskonferenz ist derzeit nicht erkennbar.

Wie laufen die weiteren Ermittlungen?

Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Angaben der Staatsregierung führt die "Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus" bei der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen.

Die Polizei München hat im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz eine Zeugensammelstelle eingerichtet. Personen, die Angaben zu den Ereignissen machen können, werden gebeten, sich dort zu melden.

Des Weiteren können Zeugen relevante Videos oder Bilder von den aktuellen Ereignissen unter folgendem Link der Polizei zur Verfügung stellen.