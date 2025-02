Nach Anschlag in München: Tatverdächtiger vor Ermittlungsrichter

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Münchner Innenstadt am Donnerstag soll der Tatverdächtige heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Mann war mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei wurden rund 30 Menschen zum Teil schwer verletzt. Am schlimmsten seien eine Mutter und ihr Kind verletzt worden, das Kind schwebt laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Lebensgefahr.

11 Uhr: Pressekonferenz über Ermittlungsstand

Der tatverdächtige 24-jährige Afghane war nach der Tat festgenommen worden. Viele Angaben zu ihm wurden nachträglich korrigiert: Er sollte nicht abgeschoben werden, er hat einen Aufenthaltstitel und in München gearbeitet. Das Motiv ist noch unklar. Die Polizei will heute um 11.00 Uhr in einer Pressekonferenz über ihre bisherigen Erkenntnisse informieren.

Bundespräsident besucht am Morgen Tatort

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird um 09.45 Uhr zu einem stillen Gedenken gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Tatort erwartet. Um 13.30 Uhr wird Steinmeier dann die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen.

Pläne für "Fridays for Future"-Demo geändert

Aus Sicherheitsgründen wird die Münchner Demonstration, die ein Teil des deutschlandweiten Klimastreiks ist, heute um 14 Uhr nur als Standkundgebung am Königsplatz abgehalten. Auf einen eigentlich geplanten Demonstrationszug verzichten die Organisatoren von "Fridays for Future" nach Absprache mit den Sicherheitskräften.