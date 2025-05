Mutmaßliche rechte Terrorzelle: Junge Männer festgenommen

Seit dem frühen Morgen geht die Bundesanwaltschaft gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle vor. Bei der Polizei-Aktion am frühen Morgen wurden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen fünf Verdächtige festgenommen. Unter andrem sollen sie nach Angaben der Karlsruher Behörde Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben. Gleichzeitig werden in insgesamt 13 Objekten richterlich angeordnete Durchsuchungen durchgeführt - in den drei genannten Bundesländern sowie in Sachsen und Thüringen.

Es soll sich bei den Festgenommenen um Mitglieder der Gruppe "Letzte Verteidigungswälle" handeln, nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft eine rechtsextremistische terroristische Vereinigung.

Einige Festgenommene noch unter 20 Jahre

Die Beschuldigten sind zum Teil noch Teenager. Drei weitere Mitglieder der Gruppe sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, einen Brandanschlag auf ein Kulturhaus in Brandenburg und einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Thüringen verübt zu haben. Außerdem soll ein weiterer Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft geplant gewesen sein.

Rechtsextremistische Gruppierung "Letzte Verteidigungswälle"

Die insgesamt acht Beschuldigten leben in Sachsen, Hessen, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Gruppe "Letzte Verteidigungswälle" soll sich vor allem in Chats organisiert haben. Insgesamt gehen die Ermittler davon aus, dass sich bis zu 200 Personen der Gruppe zugehörig fühlen, von denen viele jedoch noch nicht identifiziert sein sollen.

Mit Informationen von dpa