Mutmaßliche Lübcke-Attentäter: Der "Macher" und der "Denker"

Stephan E. und Markus H.: Die beiden Angeklagten im Prozess um den Mord an Walter Lübcke sind seit den 1990er-Jahren in der militanten Neonazi-Szene aktiv – insbesondere in der besonders gefährlichen Kasseler Szene. Über Jahrzehnte fallen sie immer wieder im Umfeld von extrem rechten Veranstaltungen auf. Zuletzt werden sie am 1. September 2018 bei einer Demonstration der AfD in Chemnitz gemeinsam fotografiert.

Hitlergruß und Bombenanschlag

Von Markus H., Jahrgang 1976, ist bekannt, dass er unter Pseudonym rassistische Propaganda in Internetforen gestreut hat und wegen Volksverhetzung angezeigt worden ist: Er soll den Hitler-Gruß gezeigt und "Sieg Heil" gerufen haben.

Stephan E., Jahrgang 1973, verbüßt in jungen Jahren eine mehrjährige Haftstrafe wegen eines Bombenanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft und einer rassistischen Messerattacke. 2009 vermerkt der Chef des hessischen Verfassungsschutzes auf seiner Akte: "brandgefährlich". Trotzdem wird er ab 2015 nicht mehr beobachtet, weil er fünf Jahre lang nicht mehr aktenkundig geworden ist.

Ein widerrufenes Geständnis

Markus H. und Stephan E. sind jahrelang eng befreundet, laut einer guten Bekannten war Markus H. der "Denker", Stephan E. der "Macher". Inwiefern das auch für den Mordfall Lübcke gilt, muss sich zeigen. Stephan E. hat zwar die Tat in einem ersten Geständnis auf sich genommen, dies jedoch später widerrufen und Markus H. beschuldigt, den tödlichen Schuss auf Walter Lübcke abgefeuert zu haben.

Die Bundesanwaltschaft geht jedoch weiterhin davon aus, dass Stephan E. den CDU-Politiker Lübcke am 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses ermordet hat. Markus H. soll "nur" Beihilfe geleistet haben. Unter anderem soll er Stephan E. mit Schusswaffen vertraut gemacht und ihm einen Waffenhändler vermittelt haben, bei dem er sich die Mordwaffe besorgte.

Sicher ist: Beide Angeklagten hatten Walter Lübcke jahrelang im Visier, spätestens seit dem 14. Oktober 2015.

Pöbeleien gegen geplantes Asylbewerberheim

Damals besuchen sie gemeinsam eine Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel, bei der es um die Errichtung einer Asylbewerberunterkunft geht. Markus H. filmt die Veranstaltung, die geprägt ist von gezielten Provokationen gegen Walter Lübcke durch die zahlreich anwesenden extremen Rechten.

Insbesondere Stephan E. tut sich durch Pöbeleien hervor. Lübcke sagt schließlich einen Satz, den Stephan E. kurz nach der Veranstaltung ins Internet stellt: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen." Das Video löst einen Shitstorm samt Morddrohungen gegen den CDU-Politiker aus. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sich Stephan E. und Markus H. in den folgenden Jahren weiter in ihren Hass auf Lübcke hineinsteigern, bis sie den Worten schließlich Taten folgen lassen.

Verbindungen zum NSU-Mord an Halit Yozgat?

Frappierend an dem Mord an Lübcke ist, dass er Parallelen und Verbindungen zu einem anderen Neonazi-Mord aufweist: der Mord an Halit Yozgat. Der 21-jährige Betreiber eines Internetcafés wird am 6. April 2006 in Kassel getötet. Es ist der letzte Mord an einem Migranten durch die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Wie Lübcke wird auch Yozgat durch einen Kopfschuss ermordet. Zur Tatzeit am Tatort ist Andreas Temme, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes. Temme wird von der Polizei deshalb zeitweise als Beschuldigter geführt. Als Geheimdienstagent betreut er unter anderem Spitzel in der Kasseler Neonazi-Szene. Auch mit Stephan E. ist er befasst.

Markus H. verhält sich kurz nach der Tat so verdächtig, dass er von der Polizei zum Mordfall Yozgat befragt wird: H. hat auffallend oft eine Internet-Seite angeklickt, die über den Mordfall und die Ermittlungen berichtet. Gefragt nach dem Grund erklärt er, er habe Yozgat flüchtig gekannt.

Obwohl Markus H. zu diesem Zeitpunkt längst als militanter Neonazi bekannt ist, gibt sich die Polizei mit dieser Aussage zufrieden. Der vernehmende Beamte notierte auf seinem Spurenblatt: "Nicht weiter relevant, als abgeschlossen anzusehen." Vermutungen, dass Stephan E. oder Markus H. selbst Geheimdienstspitzel waren, weisen die Behörden zurück.

Messerangriff auf Flüchtling

Und der Fall Yozgat ist nicht die einzige bisher weitgehend unaufgeklärte rassistische Gewalttat, die in Verbindung mit den mutmaßlichen Tätern im Fall Lübcke stehen könnte: So ist Stephan E. auch wegen eines Messerangriffs auf einen Flüchtling im Jahr 2016 angeklagt. Das Opfer Ahmet I. wollte abends seine Unterkunft verlassen, als ihm ein vorbeifahrender Radfahrer ohne Vorwarnung ein Messer in den Rücken stieß. Ahmed I. wurde lebensgefährlich verletzt, der Täter bislang nicht ermittelt. Bei Stephan E. haben Ermittler jedoch ein Messer sichergestellt, auf dem die DNA des Opfers nachgewiesen werden konnte.

Und auf dem Computer von Stephan E. fand sich eine sogenannte Feindesliste mit potentiellen Anschlagszielen: Adressen von über 60 Objekten und Personen im Raum Kassel. Darauf auch der Name eines Lehrers, der sich gegen Neonazis engagierte und auf den im Februar 2003 ein Anschlag verübt wurde. Unbekannte schossen frühmorgens auf das erleuchte Fenster des damals 48-Jährigen. Die Kugel verfehlte nur knapp seinen Kopf.