Mutmaßliche IS-Zelle in Wien – Anschlagspläne in Europa?

Österreichische Sicherheitsbehörden haben eine mutmaßliche Zelle des Extremistennetzwerks Islamischer Staat (IS) identifiziert. Möglicherweise seien Anschläge auf Großveranstaltungen in Europa geplant.

Wie das Innenministerium in Wien mitteilt, handelt es sich bei den Mitgliedern des Extremistennetzwerks vorwiegend um Iraker, "welche in der Hochzeit des IS führende Rollen eingenommen haben sollen". Die Identifikation des Netzwerks gelang im "engen Austausch mit ausländischen Partnern" bereits im April vor dem Marathon in Wien, der am 24. April stattfand. Für die Veranstaltung mit 30.000 Teilnehmern seien "Sensibilisierungs- bzw. Schutzmaßnahmen" veranlasst worden. Eine konkrete Gefahr durch die IS-Zelle habe aber nicht bestanden.

Offenbar neue Anschläge in Europa geplant

Hintergrund der Anschlagspläne ist den Angaben zufolge der Tod von IS-Anführers Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi im Februar. Nach dessen Tötung durch US-Spezialeinheiten in Syrien hatte der IS zu Vergeltungsschlägen in ganz Europa aufgerufen – wofür die jetzt festgestellten Rekrutierungspläne des IS ein neues Indiz darstellt.

Festnahmen auch in Deutschland und der Schweiz

Praktisch zeitgleich hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied des IS in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte war am Tag zuvor, am 13. Juni, in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Römerberg festgenommen und am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden. In der Schweiz sind drei weitere Beschuldigte durch die Schweizer Bundesanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft Winterthur festgenommen worden. Ob ein Zusammenhang mit den österreichischen Ermittlungen besteht, ist nicht bekannt.

Vorwurf der "Vorbereitung einer Gewalttat"

Dem in Römerberg verhafteten Aleem N. wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. N. soll im Wesentlichen Texte, Videos und Audiodateien des IS aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt und dann im deutschsprachigen Raum verbreitet haben.