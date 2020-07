Mutiger Sechsjähriger erobert Herz von Marvel-Superhelden

Mit seinem mutigen Einsatz für seine kleine Schwester hat sich der sechsjährige Bridger Walker aus dem US-Bundesstaat Wyoming die Anerkennung seiner Lieblings-Superhelden gesichert. Bridger war schwer verletzt worden, als er vor rund zehn Tagen einen Hunde-Angriff auf seine vierjährige Schwester abwehrte. Aus den "Avengers"-Filmen bekannte Schauspieler lobten den Jungen in einer Instagram-Botschaft nun als "Helden".

Lob von Captain America, Iron Man und Thor

"Was du getan hast, war so mutig und selbstlos - deine Schwester hat so ein Glück, dass sie dich zum Bruder hat", sagte der Schauspieler Chris Evans, der in den "Avengers"-Filmen den Superhelden "Captain America" verkörpert. "Deine Eltern müssen so stolz auf dich sein", fügte Evans hinzu.