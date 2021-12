Muss der NSU-Prozess gegen André Eminger neu aufgerollt werden?

Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt über eine Revision des Urteils gegen André Eminger, einem mutmaßlichen Unterstützer der extrem rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU. Er war im sogenannten NSU-Prozess am Oberlandesgericht München zu einer überraschend niedrigen Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Sie hat gegen das Urteil Revision eingelegt, ebenso Eminger selbst. Der BGH muss nun entscheiden, ob der Prozess gegen ihn wegen möglicher Rechtsfehler neu aufgerollt werden muss.

Nazi-Jubel im Gerichtssaal

Der 11. Juli 2018. Der Tag des Urteils im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe erhält erwartungsgemäß lebenslange Haft. Anschließend verkündet der Vorsitzende Richter, dass ihr Mitangeklagter André Eminger nur zweieinhalb Jahre erhält, die er mit der Untersuchungshaft bereits abgesessen hat. Unter den im Gerichtssaal anwesenden Neonazis bricht Jubel aus – und bei den Hinterbliebenen der Ermordeten Entsetzen.

Elif Kubaşık, die Witwe des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaşık, verlässt fluchtartig den Saal, gefolgt von ihrem Anwalt Carsten Ilius. "Meine Mandantin ist fassungslos, ist bewegungsunfähig gewesen jetzt eine ganze Zeitlang." Deswegen habe sie jetzt auch früher den Saal verlassen. "Das ist ein Triumph für die Nazi-Szene, die Nazi-Szene wird sich ermutigt fühlen."

NSU-Unterstützer tief in der Nazi-Szene verwurzelt

Unter den jubelnden Neonazis im Saal ist auch Susanne G. Noch am selben Nachmittag holt sie den freigelassenen Eminger mit dem Auto vor dem Gefängnis ab. Die Heilpraktikerin aus Mittelfranken ist damals Mitglied der Neonazi-Partei "Der Dritte Weg". Mit Eminger hat sie schon seit Monaten Briefkontakt, hat ihn auch im Gefängnis besucht.

Heute, fast dreieinhalb Jahre später, ist es umgekehrt: Susanne G. sitzt nun im Gefängnis, als verurteilte Rechtsterroristin – laut einem Urteil des Oberlandesgerichts, das noch nicht rechtskräftig ist, hat sie Anschläge auf Kommunalpolitiker vorbereitet. Noch in Untersuchungshaft hat sie beantragt, dass nun André Eminger sie besuchen darf.

Der Fall zeigt: Eminger ist im militanten Neonazismus tief verwurzelt. Und seit seiner Haftentlassung gehöre der kleine, gedrungene Mann mit der Rocker-Attitüde zur Prominenz der Szene, sagt Caro Keller vom antifaschistischen Netzwerk NSU-Watch. "André Eminger war schon auf Rechtsrock-Konzerten, wo er auch selber gefeiert wurde," sagt Keller. "Und es gibt auch ein Foto, das André Eminger und Ralf Wohlleben gemeinsam beim Grillen zeigt." Außerdem hätten sie auch als Gäste an sogenannten Zeitzeugen-Gesprächen teilgenommen, wo prominente Menschen der Neonazi-Szene ihre Erfahrungen austauschten. "Also da gab es sozusagen einen nahtlosen Übergang", so Keller.

Eminger als "Nationalsozialist mit Haut und Haaren"

Er sei "Nationalsozialist mit Haut und Haaren" hat Eminger seine Verteidiger im NSU-Prozess stolz verkünden lassen – was angesichts seiner zahlreichen Nazi-Tattoos durchaus wörtlich gemeint ist. Auf seinem Bauch prangt in Frakturschrift "Die Jew Die" - "Stirb Jude stirb".

Das NSU-Kerntrio hat er jahrelang unterstützt, ihm geholfen unter falscher Identität zu leben, Wohnungen besorgt und Wohnmobile angemietet, die die beiden Killer des NSU, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos dazu genutzt haben, Banken zu überfallen und einen Sprengstoffanschlag in Köln zu verüben.

Nach dem Selbstmord der beiden Uwes hat er für sie in seinem Wohnzimmer eine Art Altar errichtet. Für die Bundesanwaltschaft ist klar: Eminger hat sich der Beihilfe zum versuchten Mord und zum besonders schweren Raub schuldig gemacht. Womöglich sei er gar der vierte Mann des NSU. Bundesanwalt Herbert Diemer erklärt im Herbst 2017 nach seinem Plädoyer: "Es sind mehrere Schwerverbrechen, die ihm zu Last gelegt werden, es gibt kaum strafmildernde Gründe wie ein Geständnis oder Reue."

Gericht beschrieb ausführlich Ahnungslosigkeit von Eminger

Doch das Oberlandesgericht München verurteilt Eminger nur zu zweieinhalb Jahren Haft – weil er dem NSU gefälschte Bahncards besorgt hat. In der schriftlichen Urteilsbegründung verwendet der 6. Strafsenat stolze 140 Seiten darauf, zu begründen, warum Eminger nichts von den Morden, Attentaten und Raubüberfällen des NSU wissen konnte – obwohl er die rassistische Einstellung des NSU kannte und teilte, obwohl er wusste, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sich bereits vor ihrem Untertauchen Sprengstoff besorgt und Rohrbomben gebaut hatten.

Ob diese Argumentation haltbar ist, muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Das entscheidet auch darüber, ob der Prozess gegen der 42-Jährigen noch einmal aufgerollt werden muss. Seine Entscheidung will der BHG am 15. Dezember verkünden.