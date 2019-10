Muslime in deutschen Moscheen beten für Türkei-Sieg in Syrien

Nach dem Einmarsch türkischer Soldaten in Nordsyrien betet die Bevölkerung für den Sieg – so stellt es die türkische Religionsbehörde Diyanet auf ihrer Internetseite dar. Die Menschen seien in die 90.000 Gotteshäuser des Landes geströmt, um Gottes Segen für die Truppen im Kampf gegen "Terroristen" zu erbitten.

Beten für den Sieg türkischer Soldaten in Syrien

Und tatsächlich. Beten für türkische Soldaten in Nordsyrien – für einige Moscheebesucher in München scheint das ganz normal zu sein:

"Ein Land muss sich wehren, wir beten, dass Türkei und Zivilisten davon nix abbekommen, das ist alles." Münchner Moscheebesucher

Und auch in regulären Freitagsgebeten deutscher Moscheen gab es Gebete für die türkische Militäroperation in Syrien. "Möge die im Norden Syriens durchgeführte Operation 'Friedensquelle' Land und Volk Gutes sowie Frieden in die Region bringen", heißt es im Text eines Freitagsgebets des Islamverbands Milli Görüs. In einzelnen deutschen Moscheen des Dachverbands DITIB sei laut Presseberichten sogar direkt für einen Sieg der türkischen Armee gebetet worden.

Gebet als Mittel der Kriegspropaganda?

Ein Gebet als Mittel der Kriegspropaganda? Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Der Limburger Bischof Georg Bätzing sagte der Katholischen Nachrichtenagentur: "Mit großem Befremden müssen wir erleben, dass in deutschen Moscheegemeinden Gott für einen Krieg in Anspruch genommen wird."

Es sei zwar legitim, wenn Menschen mit türkischen Wurzeln für den Frieden oder die Gesundheit von Angehörigen in der Heimat beten würden. Was aber gerade in Moscheen passiert, überschreite eine Grenze, sagt Eren Güvercin, Journalist und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz.

"Da geht es nicht um Sorge für die Soldaten oder für Familienangehörige, sondern es ist eine extrem militaristisch und nationalistische Rhetorik, die verpackt wird in eine Freitagspredigt und das ist das Perverse da dran, dass regelrecht Kriegsverherrlichung stattfindet." Eren Güvercin, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz

DITIB: Distanzieren uns von "Siegesgebeten"

Güvercin bezieht sich damit auf eine Freitagspredigt der türkischen Religionsbehörde Diyanet, bei der die Imame der deutschen DITIB-Moscheen angestellt sind. DITIB selbst distanziere sich von den "Siegesgebeten", sagt Aykan Inan, stellvertretender Vorsitzender von DITIB Südbayern. Er betont: "Dass man ein Gebet für eine Militäroperation machen soll, haben wir nicht angewiesen und es steht auch nicht in irgendeiner Weise auf unserer Tagesordnung. Wenn dennoch irgendeine Gemeinde das anders gehandhabt hat, dann werden wir uns da einsetzen!"

Dennoch ist fraglich, wie groß der Einfluss ist, den DITIB auf seine Imame ausüben kann. Deren Gehälter werden schließlich von der Türkei bezahlt. Die Türkei-Abhängigkeit des deutschen Moscheeverbands DITIB ist das Eine. Dass deutsche Muslime für Erdogan und seine Soldaten beten, liege aber auch an gesellschaftlichen und politischen Zuständen hierzulande, so Deniz Aykanat, Autorin mit türkischen Wurzeln und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung.

Fühlen sich Türken in Deutschland abgehängt?

Für sie ist die fehlende Repräsentation im Bundestag oder bei Spitzenposten in Parteien ein Auslöser dafür, dass sich Türken in Deutschland jemandem zuwendeten, "der auch ein gewisses Charisma mitbringt, wie das Erdogan ja tut", so Aykanat. In Deutschland kämen Menschen mit Migrationshintergrund nicht vor und sie kämen auch im Wahlkampf nicht vor als Wählergruppe, sagt Aykanat: "Die haben niemanden, der für sie spricht."

Das aber, so Aykanat, sei keine Entschuldigung dafür, wenn in Moscheen für militärische Siege gebetet werde.