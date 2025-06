Musk vs. Trump: Der reichste Mann fordert den Präsidenten heraus

Der reichste Mann der Welt gegen den Präsidenten des mächtigsten Landes: Die monatelange Allianz zwischen Elon Musk und Donald Trump ist in einen offen ausgetragenen Machtkampf umgeschlagen. Der Streit zwischen dem Tech-Milliardär und dem US-Präsidenten trifft inzwischen nicht nur die Finanzmärkte, sondern auch strategisch wichtige Raumfahrtprogramme der Vereinigten Staaten.

Tesla-Aktie bricht massiv ein

Am Donnerstag verlor die Tesla-Aktie über 14 Prozent an der US-Börse. Das Unternehmen büßte damit rund 150 Milliarden Dollar an Marktwert ein. Der Finanzdienst Bloomberg schätzte, dass Musks Vermögen dadurch an einem Tag um rund 34 Milliarden Dollar sank – auf etwa 335 Milliarden Dollar. Für Musk selbst könnte der Kurssturz auch deshalb zum Problem werden, weil er Kredite mit rund 236 Millionen seiner Tesla-Aktien abgesichert hat. Fällt der Kurs weiter, müsste er zusätzliche Sicherheiten stellen.

Hintergrund der Eskalation ist ein Streit über Trumps geplantes Steuer- und Haushaltsgesetz. Musk fordert deutlich strengere Ausgabenkürzungen, während Trump unterstellt, Musk wolle lediglich Subventionen für Elektrofahrzeuge sichern. Der Unternehmer wies diese Darstellung als falsch zurück.

Trump droht mit Auftragsentzug – Musk kontert mit Raumfahrt-Drohung

Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social angedeutet, Musks Unternehmen sämtliche staatlichen Förderungen und Aufträge streichen zu wollen. Musk wiederum reagierte mit einer öffentlichkeitswirksamen Drohung: Er kündigte an, die für die NASA derzeit unverzichtbare Dragon-Raumkapsel seines Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Betrieb abzuziehen. Die Kapsel ist aktuell das einzige US-Raumschiff, das Astronauten zuverlässig zur Internationalen Raumstation ISS und zurück bringen kann. Seit 2020 ist die NASA auf Grundlage eines Vertrags über fünf Milliarden Dollar auf SpaceX angewiesen.

Auch künftige Projekte wie die geplante Mars-Mission oder der Aufbau eines Raketenabwehrsystems im Weltraum könnten durch den Streit beeinträchtigt werden. Der Wert laufender Regierungsaufträge an SpaceX wird auf rund 22 Milliarden Dollar beziffert.

Musk bringt Trump mit Epstein in Verbindung

Eine neue Eskalationsstufe erreichte der Konflikt durch einen Post auf Musks Plattform X. Darin behauptete der Unternehmer, der Name von Donald Trump tauche in Unterlagen rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. Belege dafür lieferte Musk nicht. Trump äußerte sich zunächst nicht zu der Anschuldigung.