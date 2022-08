Musk beruft sich nach Twitter-Ausstieg auf Whistleblower

Tesla-Chef Elon Musk hat versucht, mit neuen Begründungen das Ende des Übernahme-Deals mit Twitter zu erreichen. Musk reichte am Dienstag Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC ein, die sich auf Angaben eines Whistleblowers berufen, des früheren Twitter-Sicherheitschefs Peiter Zatko. Dieser hatte dem Kurznachrichtendienst mangelnden Schutz seiner Nutzer vorgeworfen. Twitter wies die neue Maßnahme von Musk zurück. Musks Versuch, einen Rückzieher von der Übernahme in Höhe von 44 Milliarden Dollar zu machen, sei unwirksam und ungesetzlich.

Wie Musk erklärte, hätten seine Anwälte Twitter über zusätzliche Gründe für das Scheitern der Übernahme in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich zu denen, die der Tech-Unternehmer in dem ursprünglichen, im Juli veröffentlichten Aufkündigungsschreiben genannt hatte. In einem Schreiben an Twitter, das der Einreichung beigefügt war, zitierten Musks Berater den Whistleblower-Bericht Zatkos.

Zatko: Schwache Cyberabwehr bei Twitter

Zatko, der Anfang des Jahres als Sicherheitschef des Unternehmens entlassen wurde, hatte in seiner Beschwerde attestiert, Twitter habe die Behörden über seine schwache Cyberabwehr getäuscht sowie über die Nachlässigkeit beim Vorgehen gehen Desinformation verbreitende Fake-Accounts. In dem an Twitters Chefjuristin Vijaya Gadde adressierten Schreiben heißt es, Zatkos Vorwürfe stellten zusätzliche Gründe für die Absage der Übernahme dar, falls die im Juli genannten Gründe für ungültig erklärt werden sollten.

Twitter: Es fehlt wichtiger Kontext in den Anschuldigungen

Twitter argumentierte gegenüber der SEC, Musk berufe sich "ausschließlich auf Aussagen, die von einer Drittpartei gemacht wurden, die, wie Twitter zuvor angegeben hat, von Ungereimtheiten und Ungenauigkeiten übersät sind und denen wichtiger Kontext fehlt".

Im Oktober startet Twitter-Prozess

Musk wirft Twitter seit Monaten vor, eine zu geringe Zahl von Fake- oder Spam-Konten ausgewiesen zu haben. Damit sei seiner Ansicht nach der Deal zur Übernahme nichtig. Im Oktober beginnt im US-Staat Delaware ein Prozess darüber. Twitter reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Mit Informationen von AP und DPA