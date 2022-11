Musk alleiniger Twitter-Chef – gesamter Verwaltungsrat aufgelöst

Nach der Übernahme von Twitter hat Elon Musk die alleinige Macht bei dem Online-Netzwerk übernommen. Twitter löste den neunköpfigen Verwaltungsrat auf. Das gab der Konzern am Montag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht bekannt. Nach Abschluss des 44 Milliarden US-Dollar teuren Kaufs von Twitter hatte Musk in der vergangenen Woche bereits das Top-Management entlassen. Damit hat der Kurznachrichtendienst nunmehr nur noch Musk als Direktor ohne ein Kontrollgremium. Das Unternehmen ist jetzt in Privatbesitz und wurde von der Börse genommen.

"Bei Entlassungen auf die Tube gedrückt"

Die "Washington Post" hatte berichtet, dass sich die Entlassungen nicht auf das Top-Management beschränkten. Es stünden ein Viertel der rund 7.000 Stellen bei Twitter zur Disposition. Auch die "New York Times" berichtete, Musk drücke bei den Entlassungen auf die Tube, um die Auszahlung von Aktienoptionen zu umgehen. Stichtag sei der 1. November. "Das ist falsch", entgegnete der selbsternannte "Chief Twit" auf Twitter. Nachdem er nun den Verwaltungsrat zu seiner Auflösung gedrängt hat, muss zumindest die Tendenz in der Einschätzung der beiden Zeitungen als "richtig" erachtet werden. Was die Geschwindigkeit weiterer Entlassungen betrifft, darf man auf die nächsten Tage und Wochen gespannt sein.

Neues Bezahl-Angebot mit Premium-Funktionen

Musk, der sich bei der US-Börsenaufsicht offiziell als "Technoking of Tesla" registrieren ließ, hat Twitter innerhalb weniger Tage bereits seinen Stempel aufgedrückt. Insidern zufolge nehmen seine Vertrauten die Twitter-Software unter die Lupe. Außerdem soll die Verifizierung von Nutzerkonten überarbeitet und kostenpflichtig gemacht werden. Twitter bietet mit "Twitter Blue" bereits ein Bezahl-Angebot mit Premium-Funktionen, zu der die nachträgliche Bearbeitung von Tweets zählt. Musk will Twitter unabhängiger von schwankungsanfälligen Werbeeinnahmen machen. Außerdem sieht er darin eine Möglichkeit, die Zahl von Fake-Accounts zu reduzieren.

Regeln zur Sperrung von Nutzerkonten sollen gelockert werden

Vor diesem Hintergrund fragte Horrorbuch-Autor Stephen King per Twitter, warum er 20 Dollar monatlich zahlen solle, nur um das Verifizierungssiegel für seinen Account zu behalten. Darauf entgegnete Musk: "Wie wäre es mit acht Dollar?"

Der neue Twitter-Eigner will außerdem die internen Regeln für die Löschung von Einträgen und die Sperrung von Nutzerkonten lockern. So soll auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder zurückkehren dürfen. Sein Account war nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol Anfang 2021 dauerhaft gesperrt worden. Der republikanische Präsident hatte seine Politik während seiner Amtszeit vorzugsweise per Twitter erläutert. Trump will bislang aber seinem eigenen Kurznachrichtendienst "Truth Social" treu bleiben.