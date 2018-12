24.12.2018, 12:40 Uhr

Murenabgang im Kleinwalsertal trifft Hotel

Im Kleinwalsertal kam es in der vergangenen Nacht zu einem Murenabgang. Um kurz vor zwei Uhr löste sich oberhalb eines Hotels in Hirschegg das Erdreich und verursachte Schäden an einem Hotel. Verletzt wurde niemand, der Hang gilt weiter als instabil.