Murenabgang am Brenner - Autobahn gesperrt

Nach Angaben des Autobahnbetreibers vom Sonntagabend erfasste die Mure sechs Fahrzeuge. Es habe einen Leichtverletzten gegeben, wie lokale Medien berichteten.

Die wichtige Verkehrsachse von Deutschland und Österreich nach Italien musste zwischen Brenner und Sterzing gesperrt werden, wie der Betreiber mitteilte.

Eine Schlechtwetterfront zieht derzeit über weite Teile Italiens. Die Behörden riefen für Regionen von Nord bis Süd die höchste Alarmstufe aus. Der Zivilschutz sprach von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen und rief zu maximaler Wachsamkeit auf.

Auch in Mittel- und Süditalien hat das Unwetter für Chaos gesorgt. Durch Schäden sind bislang fünf Menschen gestorben. Vier Männer verloren ihr Leben in der südlichen Region Kalabrien. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, berichtete die Polizei am Sonntag laut Nachrichtenagenturen. Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

Probleme haben die Einsatzkräfte auch in der Region Venetien. Dort wurden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen in der gesamten Region, in der auch Venedig liegt, sollen am Montag geschlossen bleiben. Der berühmte Markusplatz war schon am Sonntag überschwemmt, wie Videos zeigten.