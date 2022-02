Mützenich: Russische Sicherheitsinteressen öffentlich anerkennen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die russischen Sicherheitsbedenken auch auf "große Fehler" der US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush zurückgeführt. Er nannte dabei neben der "Invasion im Irak" namentlich "Verwerfungen hier in Europa" und den "Abschied von Rüstungskontrolle".

Mützenich: Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen

"Alles das sind Dinge, die auch Russland verunsichern", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Ich teile gewisse Bedenken nicht, aber ich kann sie durchaus nachvollziehen." Man müsse öffentlich anerkennen, "dass auch Russland berechtigte Sicherheitsinteressen" habe. "Das hat nichts mit der Ukraine zu tun", sondern "mit den USA, dem Wegfall von Rüstungsabkommen".

Ukraine macht sich auf das "schlimmste Szenario" gefasst

Derweil hat der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, die Forderung seiner Regierung nach schweren Waffen aus Deutschland bekräftigt. Die Ukraine brauche 12.000 Panzerabwehrraketen sowie tausend Luftabwehrraketen, um sich gegen einen russischen Angriff verteidigen zu können, sagte Melnyk dem Sender Bild TV am Sonntagabend.

Scholz' Reise nach Kiew am Montag und Moskau am Dienstag, könnte "die letzte Chance" für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt sein, so Melnyk. Er bekräftigte: "Wir haben schon das Gefühl, dass ein Krieg immer unausweichlicher wird." Seine Regierung mache sich auf das "schlimmste Szenario" gefasst, nämlich "dass die Hauptstadt vielleicht schon in den nächsten Tagen bombardiert werden kann". Bei Flugzeugen und Schiffen sei Russland der Ukraine überlegen: "Da sind wir wirklich eine leichte Beute" für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Mützenich: Zur Zeit geht es um Deeskalation

Die Idee des ukrainischen Berlin-Botschafters Andrij Melnyk, Scholz könne den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Verhandlungen nach Berlin einladen, kommentierte Mützenich zurückhaltend. "Ja, das ist möglich", sagte er. Aber man sollte sich zunächst auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder kleinere internationale Foren beziehen.

An diesem Montag will Scholz in Kiew mit Selenskyj sprechen; für Dienstag ist ein Treffen mit Putin in Moskau geplant. Mützenich wies darauf hin, dass Scholz "nicht alleine" reise, sondern sich mit Partnern wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abspreche. "Es gibt Möglichkeiten, auch auf der langen Strecke, auch zu Gesprächen wieder mit Russland zu kommen. Wir haben Angebote im Bereich der Abrüstung und Rüstungskontrolle, Fragen von Stationierung und Vertrauensbildung", sagte er. "Alles das sind Möglichkeiten, aber zur Zeit geht es um die Deeskalation."