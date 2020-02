Münchner Sicherheitskonferenz: Live aus dem Bayerischen Hof

Rund 40 Staats- und Regierungschefs, 100 Minister sowie Wirtschaftsvertreter: Die Münchner Sicherheitskonferenz wird ein Stelldichein der Weltpolitik. Neben politischen Krisen spielt heuer der Coronavirus eine Rolle - und am Rande auch die CDU-Krise.

Coronavirus auch Thema auf der Sicherheitskonferenz

Am Coronavirus kommt in diesem Jahr auch die Münchner Sicherheitskonferenz nicht vorbei. Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus wird laut einem SiKo-Sprecher Teil einer Diskussionsrunde zu Fragen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit sein. Insbesondere vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit wird auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in München erwartet.

Politische Krisen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der 56. Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof werden von Freitag bis Sonntag aber aktuelle politische Krisen in aller Welt sowie zukünftige "sicherheitspolitische Herausforderungen" stehen. Mehr als 500 "hochrangige internationale Entscheidungsträger" haben sich dazu angekündigt - unter ihnen rund 40 Staats- und Regierungschefs und mehr als 100 Außen- und Verteidigungsminister.

3.900 Polizisten im Einsatz

Die Polizei stellt für die Sicherheitskonferenz im Herzen der Landeshauptstadt 3.900 Einsatzkräfte ab. Das Polizeipräsidium München erwartet dazu Unterstützung aus acht Bundesländern. Im Vordergrund steht der Schutz der hochrangigen Politiker: Es gelte, zwölf Hotels zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Politiker "sicher von A nach B kommen und sicher wieder aus München heraus", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Die angekündigten Proteste gegen die SiKo seien weniger das Problem. Insgesamt sind neun Demonstrationen gegen die Konferenz angemeldet, zur größten am Samstag werden etwa 4.000 Teilnehmer erwartet.